Án mạng sau va quẹt xe tối mùng 5 Tết, 1 người chết

Hiện trường vụ việc - Ảnh: A.X.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-2 (mùng 5 Tết), tại khu vực giao lộ đường Hương lộ 3 và đường 26-3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xảy ra va quẹt xe giữa hai xe máy.

Hai xe trên, gồm một xe SH do một nam thanh niên cầm lái chở theo một nữ giới. Xe còn lại mang biển số tỉnh Lâm Đồng có một nam thanh niên cầm lái chở theo một nam thanh niên.

Sau khi va quẹt xe, người trên hai xe đi đến trước một địa chỉ tại đường 26-3 thì dừng lại cãi nhau. Nam thanh niên đi xe SH cầm hung khí tấn công khiến một trong hai nam thanh niên đi xe biển số tỉnh Lâm Đồng thiệt mạng.

Công an phường Bình Hưng Hòa đã phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nghi can gây án đã bị công an bắt giữ.

Tác giả: NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ