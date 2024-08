9 năm tù cho cô gái bắt cóc 2 cháu bé trên phố đi bộ

Xử kín vụ 2 cháu bé bị bắt cóc

Sáng 7/8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND Tp.Hồ Chí Minh) mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về các tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Cô gái bắt cóc 2 cháu bé bị tuyên tổng cộng 9 năm tù.

Bị cáo Vi có 2 luật sư tham gia bào chữa. Bị hại là bé L.H.T.L. (3 tuổi) và bé N.K.T.M. (7 tuổi) có 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Do phiên tòa được xử kín nên chỉ những người tham gia tố tụng và những người được triệu tập mới được tham gia phiên tòa.

Bị cáo Vi được đưa đến tòa vào khoảng 8h30 cùng ngày. Gương mặt Vi tỏ ra khó lo lắng khi bị 2 cán bộ cảnh sát tư pháp áp giải vào khu vực xét xử.

Được xác định phạm cùng lúc 2 tội, bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra hối hận.

Thực hành công tố tại tòa, đại diện VKSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt Vi từ 8 – 10 năm tù giam về 2 tội danh bị truy tố.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Phạm Huỳnh Nhật Vi là nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án tương xứng. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Vi 3 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và 5 năm 6 tháng tù về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tổng hợp, bị cáo Vi phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm tù.

Ngoài hình phạt chính, tòa còn tuyên buộc bị cáo Vi phải bồi thường cho 2 bị hại tổng cộng 80 triệu đồng.

Vụ án từng gây bức xúc dư luận

Vụ bắt cóc do Phạm Huỳnh Nhật Vi gây ra từng xây bức xúc trong dư luận, khi 2 nạn nhân còn quá nhỏ tuổi, dễ bị dụ dỗ và không có khả năng phòng vệ.

Theo đó, tháng 10/2023, Phạm Huỳnh Nhật Vi quen biết người đàn ông tên Richard (chưa rõ lai lịch) thông qua một ứng dụng hẹn hò.

Một tháng sau, người đàn ông tên Richard nhập cảnh vào Việt Nam và gặp Vi. Cả hai sau đó ở cùng nhau tại một khách sạn tại Tp.Hồ Chí Minh. Đến ngày 3/12/2023, Richard xuất cảnh về nước.

Sau đó, Richard nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái 6 - 12 tuổi để dụ dỗ, quay clip khiêu dâm gửi cho Richard và hứa sẽ chu cấp tiền cho Vi và sẽ về Việt Nam cưới Vi làm vợ.

Cả hai tiếp tục giữ liên lạc, cho đến tháng 3/2024, Richard gửi cho Vi 500 USD qua ví MoMo, đồng thời nhắn Vi khi nào tìm được các bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi để quay các clip khiêu dâm.

Tối 3/4, Vi chạy xe máy đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận 2 bé gái là N.K.T.M. (7 tuổi) và cháu L.H.T.L. (3 tuổi), khi 2 bé này đang bán kẹo ở khu vực trước Nhà hát thành phố.

Sau đó, Vi dẫn dụ 2 cháu đi ăn kem, gà rán và còn cho 2 cháu bé 10.000 đồng. Cũng trong lúc này, Vi chụp hình 2 cháu bé và gửi cho Richard. Sau đó, Richard chọn cháu M. để Vi đưa đi. Do thấy cháu L. còn nhỏ không ai trong coi nên Vi dẫn luôn cháu L. theo cùng.

Đối tượng Vi dẫn 2 cháu bé qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, rồi đón taxi công nghệ, đưa các cháu về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) là nơi mà Richard đã thuê sẵn để Vi làm nơi quay các clip khiêu dâm.

Tại chung cư, Vi tiếp tục dùng kẹo, thức ăn, tiền bạc để dụ 2 cháu ở lại. Tại đây, trong các ngày từ 3 – 7/4, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard.

Về phần mẹ của 2 cháu bé là chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) do tìm kiếm con nhiều ngày nhưng không có kết quả, nên chiều mùng 6/4, chị Chi đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an Tp.Hồ Chí Minh đã lần theo dấu vết và xác định được nơi Vi đang giữ 2 cháu bé tại một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Đến ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh ập vào căn hộ, giải cứu thành công 2 nạn nhân và đưa Vi về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi như đã nói ở trên.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn