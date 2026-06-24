Bị buộc tội giết chồng, vợ khai nạn nhân 'ngã vào dao'

Bà Daryl Berman bị buộc tội đâm chồng - ông David, 84 tuổi, tại nhà riêng ở Prestwich, Greater Manchester ngày 13/3/2025.

Hôm xảy ra sự việc, người vợ đã gọi đường dây khẩn cấp, nói rằng bà tin chồng mình đã "trượt chân" khi đang ở trong bếp và "máu đang chảy ra từ miệng ông ấy".

Khi nhân viên y tế đến, họ thấy ông David nằm trên sàn bếp, bên cạnh là khay đựng thức ăn, một con dao gọt dài 12 cm và một chiếc đĩa vỡ. Các nỗ lực hồi sức đã được thực hiện nhưng nạn nhân tử vong khoảng 40 phút sau đó.

Khi cảnh sát được gọi đến hiện trường, bà Daryl nói: "Các vị không nghĩ là tôi đã giết ông ấy chứ?".

Bà kể đã nghe thấy hai tiếng động lớn từ nhà bếp và đã "vội vã chạy vào" trước khi thấy chồng mình nằm thoi thóp trên sàn, người đầy máu, nhắc lại lời trước đó đã nói với tổng đài.

Những nghi ngờ đã nảy sinh khi hai nhà bệnh lý học tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện các vết thương có nhiều đặc điểm của một vụ tấn công có chủ đích hơn là một tai nạn.

Bà Daryl và chồng. Ảnh: Manchester Evening News

Nạn nhân là người có tiếng nói trong cộng đồng, gần đây sức khỏe giảm sút. Ông trước đó được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ, bị xẹp phổi và bệnh tim, cần gậy chống để đi lại.

Khai tại tòa ngày 23/6, bà Daryl khẳng định mình không hề liên quan đến cái chết của chồng. Bà kể với cảnh sát rằng chồng thường xuyên bị ngã, từ khi sức khỏe sa sút.

Cặp đôi đã ở bên nhau 30 năm, có mối quan hệ yêu thương và bà luôn ủng hộ chồng mình. Nhưng sau khi ông qua đời, một số thành viên trong gia đình ông nhận thấy bà ấy tỏ ra "bình thản" và "vô cảm" một cách bất thường.

Sau khi nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bà có tội. Tuy nhiên, việc tuyên án sẽ diễn ra vào một ngày khác.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net