8 người nhập viện vì bị ong rừng đốt khi đi tảo mộ

Tình trạng sưng tấy, mẩn đỏ của một bệnh nhân khi bị ong đốt.

Theo thông tin, vào mấy ngày vừa qua, trong lúc phát quang bụi rậm khi đi tảo mộ, nhiều người đã bị ong rừng tấn công. Qua tìm hiểu từ người nhà bệnh nhân thì biết rằng, vào dịp Tết Thanh minh (3/3 âm lịch) vừa qua, trong khi đi tảo mộ, do cây cối um tùm nên gia đình tiến hành phát nương vào rẫy nên bị ong đốt vào các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ của nạn nhân, chân tay, bụng...

Cụ thể, bênh nhân bị ong đốt thuộc các xã của tỉnh Lạng Sơn gồm: Hoàng Văn Thụ có 6 người, xã Đồng Đăng 1 người, phường Lương Văn Tri 1 người, độ tuổi từ 25 cho tới 61 phải nhập viện cấp cứu. Những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sưng đau, nề tổn thương mắt và dị ứng (mẩn ngứa tại vết đốt, đỏ da toàn thân, khó thở, sốc do dị ứng như mạch nhanh, tụt huyết áp).

Được biết, sau thời gian tích cực điều trị, những bệnh nhân kể trên đã phục hồi sức khỏe và được lần lượt xuất viện trong ngày 20/4.

Qua vụ việc, các Bác sĩ ở khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo về tình trạng khi bị ong đốt: Khi bị ong đốt, người bệnh sẽ cảm thấy đau buốt, sưng, có thể bị nhiễm độc, thậm chí tử vong nếu không được sơ cứu đúng cách. Vì vậy, bên cạnh việc phòng ngừa, cần phải biết cách xử trí kịp thời khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Phát hiện người bị ong đốt, cần phải nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực có ong, đặt người bị ong đốt nằm yên tại chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan truyền nhanh trong cơ thể. Tiến hành khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ngòi chích của ong ra.

Tuyệt đối không dùng tay nặn ép lấy ngòi vì có thể làm cho nọc độc lan ra và thấm sâu hơn vào cơ thể. Dùng đá chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng, uống nhiều nước để loại thải các độc tố.

Nếu nạn nhân có biểu hiện nặng lên phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Không tự dùng thuốc (dù là thuốc đông y hay thuốc tân dược) làm mất thời gian có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

