5 việc nên làm vào ngày mùng 1 Tết để cả năm may mắn

Dưới đây là 5 việc được nhiều gia đình Việt gìn giữ như một nét văn hóa đầu xuân, với mong muốn cả năm gặp nhiều may mắn.

1. Giữ tâm trạng vui vẻ, lời nói tích cực

Người xưa tin rằng “đầu xuôi thì đuôi lọt”, vì vậy mùng 1 Tết đặc biệt kiêng kỵ cãi vã, cáu gắt. Thay vào đó, mọi người cố gắng nói lời hay, chúc nhau những điều tốt đẹp. Một khởi đầu nhẹ nhàng, vui vẻ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp tinh thần thoải mái, lạc quan hơn cho cả năm.

2. Chọn người xông đất hợp vía

Người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới được cho là ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Vì thế, nhiều nhà chọn người xông đất có tính cách vui vẻ, sức khỏe tốt, công việc hanh thông. Một số gia đình chủ động tự xông đất để tránh những điều không mong muốn.

Hình ảnh lì xì quen thuộc trong ngày Tết của các gia đình Việt.

3. Mặc trang phục sáng màu, chỉnh tề

Ngày mùng 1 được xem là ngày “ra mắt” với năm mới. Trang phục gọn gàng, màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh thường được ưa chuộng vì tượng trưng cho may mắn và sinh khí. Đây cũng là cách tạo cảm giác tươi mới, tích cực cho bản thân và những người xung quanh.

4. Đi chùa, thắp hương cầu bình an

Đầu năm, nhiều người chọn đi chùa để cầu sức khỏe, gia đạo yên ấm, tâm an trí sáng. Quan niệm phổ biến cho rằng khi tâm an thì mọi việc trong năm cũng dễ hanh thông, thuận lợi hơn.

5. Lì xì – trao gửi điều may

Lì xì ngày mùng 1 không đặt nặng giá trị vật chất mà mang ý nghĩa trao may mắn, gửi lời chúc tốt lành. Hành động “cho đi” đầu năm được xem như cách khởi đầu một vòng tròn tích cực cho cả năm mới.

Tác giả: Hồng Ánh

Nguồn tin: baovanhoa.vn