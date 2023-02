5 thời điểm không nên tập thể dục để tránh “lợi bất cập hại”

Mặc dù tập thể dục đều đặn là thói quen tốt nhưng có những thời điểm tập luyện quá nhiều có thể gây hại sức khỏe nhiều hơn là đem lại lợi ích. Huấn luyện viên Jayda Kapeller cho biết dưới đây là 5 dấu hiệu bạn nên tạm ngừng việc tập luyện.

Khi thiếu ngủ

"Giấc ngủ là nhu cầu thiết yếu của con người và thiếu ngủ có thể khiến chúng ta không thể hoạt động hiệu quả như bình thường, đó là lý do tại sao bạn cần ưu tiên nghỉ ngơi", huấn luyện viên Kapeller nói. Ngoài ra, Kapeller cho biết thêm, "khi đang thiếu ngủ nếu bạn tiến hành tập luyện với cường độ cao, bạn sẽ dễ bị chấn thương hơn và sẽ không thể thực hiện các động tác một cách hiệu quả."

Trong trường hợp này, bạn nên ưu tiên vào việc nghỉ ngơi đầy đủ thay vì cố tập luyện, điều này sẽ giúp bạn có thêm sức khỏe để chuẩn bị cho các buổi tập tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Khi đang ốm

Khi đang ốm, cơ thể sẽ mệt mỏi và đây chắc chắn là lúc bạn cần nghỉ ngơi và dừng tập thể dục. Kapeller cho biết: “Nếu bạn cảm thấy cơ thể không khỏe, dừng tập luyện sẽ là một quyết định thông minh". Thay vì cố gắng thực hiện các bài tập thể dục, hãy để cho cơ thể nghỉ ngơi đến lúc khỏe hơn.

Khi cơ thể bị đau nhức.

Huấn luyện viên Kapeller giải thích: "Nếu cơ thể bạn đang bị đau nhức dữ dội do chấn thương hoặc do bất cứ nguyên nhân nào thì bạn không nên tập luyện thêm. Cố gắng tập luyện trong lúc cơ thể đang đau nhức có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhiều hơn bạn tưởng và tất nhiên đây không phải là mục tiêu của việc tập luyện thể thao." Nếu cơn đau nhức kéo dài thì trước tiên bạn nên đi kiểm tra tại các cơ sở y tế.

Ảnh minh họa.

Sau khi tập các bài tập cường độ cao liên tục

Huấn luyện viên Kapeller nói: “Tập luyện các bài tập với cường độ cao liên tục có thể tạo ra căng thẳng cực độ cho cơ thể do đó cơ thể sẽ cần được nghỉ ngơi hợp lý để hồi phục sau những giờ tập luyện căng thẳng".

Khi tập luyện các bài tập với cường độ cao, cơ thể cần thời gian để thích ứng với tác động của bài tập mà bạn đang thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình luyện tập những bài tập có cường độ cao, nếu tập không đúng cách thì có thể tạo ra những vết rách nhỏ trong các sợi cơ, dẫn đến đau nhức, chấn thương và ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Do đó, nếu bạn đã tham gia hai hoặc nhiều bài tập với cường độ cao liên tiếp trước đó, bạn có thể ngừng tập các bài tập khác và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể có thời gian phục hồi.

Khi đang thiếu hụt dinh dưỡng

Nếu bạn đã uống cà phê cả ngày, không uống nước hoặc vô tình bỏ bữa sáng và bữa trưa, thì rõ ràng bạn không nên tập luyện vào thời điểm này. Năng lượng và chất dinh dưỡng là yếu tố cần thiết để quá trình tập luyện diễn ra hiệu quả. Vì vậy, quá trình trao đổi chất cần phải được diễn ra và bổ sung đầy đủ để duy trì năng lượng cho cơ thể. Tập luyện khi thiếu hụt dinh dưỡng có thể dẫn đến choáng váng, buồn nôn, chấn thương, ngất xỉu hoặc các vấn đề sức khỏe tồi tệ hơn.

Để ngăn tình trạng này xảy ra, bạn cần tập trung vào việc cung cấp đủ nước, ăn đủ ba bữa chính và có thể bổ sung thêm các bữa phụ mỗi ngày để đảm bảo cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Như vậy, việc tập luyện mới có thể diễn ra hiệu quả.

Nguồn: Eat this not that

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Trí thức trẻ