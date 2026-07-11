12 người chết vì cháy rừng ở Tây Ban Nha

Giới chức Tây Ban Nha hôm nay cho hay 12 người đã thiệt mạng trong đêm 9/7, trong đó 4 người được cho là mang quốc tịch Anh, sau khi cháy rừng quét qua Los Gallardos, thuộc tỉnh Almeria, vùng Andalusia ở phía nam đất nước. 23 người vẫn mất tích và 8 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng.

"Hậu quả thật khủng khiếp. Mọi dấu hiệu đều cho thấy trong số những người thiệt mạng, phần lớn hoặc tất cả đều là công dân nước ngoài", Antonio Sanz, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp vùng Andalusia, cho biết.

Ông Sanz cho biết nhóm nạn nhân đã không tuân thủ lệnh trú ẩn tại chỗ mà cố gắng lái xe rời đi khi đám cháy lan nhanh ở khu vực. Ông nói 4 người nghi là công dân Anh đã tử vong trong một chiếc xe. 8 người khác thiệt mạng sau khi bỏ lại xe và cố gắng thoát thân bằng đường bộ dọc theo tuyến đường không nằm trong kế hoạch sơ tán.

Lính cứu hỏa tìm cách khống chế đám cháy rừng ở Los Gallardos, tỉnh Almeria, Tây Ban Nha ngày 9/7. Ảnh: AFP

Khu vực này vốn là điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng và là nơi sinh sống của nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp, Anh và Bỉ.

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa có thể bùng phát sau khi một đường dây điện bị đứt và rơi xuống, làm cháy những bụi rậm phía dưới. Tuy nhiên, người phát ngôn công ty điện lực Endesa khẳng định đường dây bị đứt đó hoàn toàn không có điện. Giới chức chưa kết luận nguyên nhân đám cháy.

Ông Sanz mô tả đám cháy là đợt bùng phát "phức tạp, lan rất nhanh" tại khu vực có nhiều khe núi sâu, nơi rất khó sử dụng các loại máy móc hạng nặng và có nhiều nhà dân nằm xen lẫn trong các cánh rừng. Khoảng 500 lính cứu hỏa và binh sĩ đang tìm cách khống chế đám cháy.

Giới chức địa phương cho hay 800 người đã được sơ tán, trong đó gần 200 người được sắp xếp chỗ ở trong các nơi trú ẩn tạm thời. Hơn 3.000 ha rừng cùng đất canh tác bị ngọn lửa thiêu rụi.

Với số ca thiệt mạng hiện tại, đây đã trở thành vụ cháy rừng chết chóc nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2005, thời điểm 11 lính cứu hỏa thiệt mạng trong đám cháy bùng phát từ bếp nướng thịt ngoài trời ở tỉnh Guadalajara.

Thủ tướng Pedro Sanchez viết trên mạng xã hội X rằng ông "vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước những hậu quả khủng khiếp của vụ cháy rừng". Trước đó vào tháng 5, ông tuyên bố Tây Ban Nha sẽ triển khai lực lượng ứng phó cháy rừng mùa hè lớn nhất từ trước đến nay.

Tây Ban Nha đã trải qua các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn trong những năm gần đây, với nhiệt độ thường xuyên vượt quá 40°C, tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng bùng phát. Năm ngoái, các vụ cháy rừng nghiêm trọng đã thiêu rụi gần 400.000 ha diện tích đất ở nước này.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net