HLV Park Hang Seo và Son Heung Min phải điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc

Ông Park Hanh Seo và tiền đạo Son Heung Minh phải giải trình trước Quốc Hội sau thất bại của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026

Theo tờ Yonhapnewstv, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 22/7, nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA). Nội dung trọng tâm xoay quanh quy trình bổ nhiệm HLV trưởng, đặc biệt là trường hợp của ông Hong Myung Bo, cùng những nghi vấn về cách thức vận hành và quản trị của KFA trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Lee Jae Jung nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiến hành rà soát toàn diện những bất cập trong quá trình lựa chọn ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, đồng thời đánh giá lại hoạt động tổng thể của KFA. Mục tiêu không chỉ là truy trách nhiệm mà còn nhằm tìm ra giải pháp giúp bộ máy bóng đá xứ kim chi sớm ổn định trở lại sau khủng hoảng.

Quốc Hội cũng triệu tập 13 nhân chứng bao gồm nhiều lãnh đạo KFA như cựu Chủ tịch KFA Chung Mong Kyu, cựu Giám đốc kỹ thuật Lee Im Saeng, cựu Phó Chủ tịch Park Hang Seo, cựu HLV Hong Myung Bo và một số cầu thủ như Son Heung Min, Hwang Hee Chan… Tuy nhiên, khả năng góp mặt của một số nhân vật chủ chốt vẫn còn bỏ ngỏ. Ông Chung Mong Kyu chưa xác nhận tham dự, trong khi ông Lee Im Saeng có thể vắng mặt do vừa nhận công việc mới tại Campuchia.

Ông Park đã đệ đơn từ chức sau thất bại của ĐT Hàn Quốc

HLV Hong Myung Ho xác nhận sẽ tham dự phiên điều trần và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Ông khẳng định sẽ “gánh vác trách nhiệm đến cùng”, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng mình sang Mỹ để né tránh dư luận. Theo ông Hong, quyết định này xuất phát từ lo ngại về an toàn khi gia đình nhận được những lời đe dọa nghiêm trọng. Về phía các cầu thủ, Son Heung Min nhiều khả năng không thể góp mặt do bận lịch thi đấu cấp CLB. Nếu tham dự, anh và Hwang Hee Chan sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến màn trình diễn yếu kém của đội tuyển tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng với thành tích bết bát khiến làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ nước này dâng cao. Các nghi vấn liên quan tới tổ chức bộ máy vận hành của KFA… Trước sức ép từ người hâm mộ, HLV Hong Myung Bo và Phó Chủ tịch Park Hang Seo đã đệ đơn từ chức.

Theo kết luận thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, quy trình bổ nhiệm HLV của KFA tồn tại nhiều sai sót. Việc đưa HLV Jurgen Klinsmann lên nắm quyền vào tháng 2/2023 diễn ra khi cơ quan chuyên trách đã bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, quá trình bổ nhiệm Hong Myung Bo sau đó bị đánh giá thiếu minh bạch, thậm chí vượt thẩm quyền. Những vấn đề này sẽ là tâm điểm của phiên điều trần sắp tới, nơi bóng đá Hàn Quốc buộc phải đối diện với hàng loạt câu hỏi lớn về cách quản trị và định hướng phát triển.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn