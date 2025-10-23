5 ái nữ trẻ kế nghiệp di sản đồ sộ của đại gia Việt

Trần Thị Quỳnh Ngọc

Trần Thị Quỳnh Ngọc (sinh năm 1990) là con gái của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà. Quỳnh Ngọc có 8 năm tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế. Cô từng là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường khi mới ở tuổi 20.

Trần Thị Quỳnh Ngọc. Ảnh: Internet

Là một người yêu thích thiên nhiên, nghệ thuật và những hoạt động xã hội. Tuy nhiên, dưới lời khuyên và sự ảnh hưởng từ bố, Quỳnh Ngọc đã chọn đi theo con đường bất động sản.

Dù là người thừa kế của tập đoàn bất động sản lớn trên thương trường, nhưng Trần Thị Ngọc Quỳnh khá kín tiếng trước truyền thông.

Trịnh Thị Mai Anh

Trịnh Thị Mai Anh (sinh năm 1992) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT OCB và bà Cao Thị Quế Anh. Mai Anh là nữ thành viên duy nhất trong HĐQT của OCB, cũng là 9x hiếm hoi được tham gia vào HĐQT của một ngân hàng Việt hiện nay.

Trịnh Thị Mai Anh. Ảnh: OCB

Con gái Chủ tịch OCB tốt nghiệp Cử nhân Khoa Khoa học – London School of Economics and Political Science (Vương quốc Anh). Mai Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng HSBC London, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam, Tập đoàn VinaCapital, Tập đoàn Temasek Singapore.

Tháng 6/2020, ái nữ của ông Trịnh Văn Tuấn được bầu làm thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020-2025. Trịnh Thị Mai Anh hiện sở hữu 45,31 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 1,84% vốn điều lệ.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Mỹ Anh là chủ tịch CLB Ninh Bình. Ảnh: Internet

Năm 2013, Mỹ Anh sang Mỹ du học. Năm 2016, Mỹ Anh được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao bằng khen vì thành tích học tập xuất sắc tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart (Bellevue, Washington, Mỹ) – ngôi trường từng là nơi con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Hiện tại, Mỹ Anh là chủ tịch CLB Ninh Bình, chủ tịch trẻ nhất của một đội bóng đá Việt Nam.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái của ông Đặng Thành Tâm – chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Quỳnh Anh tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học The University of Texas at Austin. Trước khi về Việt Nam, Quỳnh Anh làm chuyên viên phân tích dữ liệu cho một công ty nước ngoài trong hai năm.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là con gái của ông Đặng Thành Tâm. Ảnh: Internet

Thời điểm năm 2014, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã từng nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, Quỳnh Anh được đề cử và bầu làm Thành viên HĐQT của Kinh Bắc nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguyễn Thảo Tiên

Nguyễn Thảo Tiên (sinh năm 1997) là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.

Thảo Tiên theo học Đại học RMIT ở TP Hồ Chí Minh và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Tiên Nguyễn. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thảo Tiên giữ chức Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPP. Ngoài ra, Tiên Nguyễn còn là Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).

