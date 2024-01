4 phụ nữ lập công ty Dê Núi để mua bán hóa đơn

Ngày 15-1, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dê Núi Cherry.

4 phụ nữ thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng bị bắt gồm: Dương Thị Thủy Chung (SN 1987), Trương Thị Thanh Huyền (SN 1989) - cùng ngụ phường An Cựu, TP Huế; Trần Thị Hương (SN 1982; ngụ phường Hương Vinh, TP Huế) và Nguyễn Thị Trang (SN 1980; ngụ phường Thuận Lộc, TP Huế).

Điều tra của công an cho biết từ tháng 5-2023, các đối tượng đã cấu kết với nhau thành lập Công ty TNHH MTV Dê Núi Cherry, có địa chỉ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy với ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Tuy nhiên, công ty này không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Thay vào đó, các đối tượng lập công ty này chỉ với mục đích để mua bán trái phép hoá đơn.

Trong khoảng thời gian trên, các đối tượng đã mua bán hơn 1.000 hóa đơn với số tiền trên 3 tỉ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, thu lợi bất chính số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Tác giả: Quang Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động