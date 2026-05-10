4 ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30 ngày 10-5, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, 4 ô tô gồm xe mang BKS 24B-005.xx, xe khách biển số 29K-023.xx, xe tải BKS 29H-810.xx và ô tô mang BKS 29F-059.xx lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến Km227+500 (địa phận tỉnh Lào Cai), các phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến 4 ô tô hư hỏng. Đồng thời, các phương tiện gặp nạn chắn cả hai chiều đường, khiến giao thông ùn tắc. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng khẩn trương có mặt phân luồng giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động