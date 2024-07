4 mẹ con bị xe tải đè chết: Đớn đau người ở lại

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khoảng 11h cùng ngày, Đàm Văn Lương (sinh năm 1986, quê ở Quảng Hòa, Cao Bằng) lái xe tải biển số 88H-288.xx. Chiếc xe này sau đó xảy ra va chạm với ô tô tải loại nhỏ mang biển số 29C-597.xx do anh Lê Văn Ngà (sinh năm 1966, quê Đan Phượng) điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe tải loại nhỏ biển số Hà Nội lao vào thành cầu và ép xe máy chở theo bốn người do chị N.T.H. (sinh năm 1992) cầm lái. Phía sau xe của chị H. chở theo trẻ em (13 tuổi, 11 tuổi và 9 tuổi). Họ là bốn mẹ con. Cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn làm bốn mẹ con bị đè trúng, tử vong tại chỗ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe máy biến dạng. Công an huyện Hoài Đức sau đó đã tổ chức khám nghiệm, làm rõ các yếu tố liên quan vụ tai nạn.