Vụ tai nạn khiến 4 mẹ con thiệt mạng: Xe ben có tem kiểm định khác biển số, quá hạn

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vụ tai nạn đang được Công an huyện Hoài Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, giải quyết theo quy định. Cục Cảnh sát giao thông cũng đã cử tổ công tác xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương xác minh, nắm bắt nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng với tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 4 nạn nhân thiệt mạng, huyện Đan Phượng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 25 triệu đồng, UBND xã Cát Quế hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng, UBND xã Dương Liễu hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.