3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp gộp trước Tết Bính Ngọ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã chỉ đạo ngành dọc các tỉnh thành chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH qua các hình thức chuyển khoản, nhận tiền mặt và trả tại nhà.

Riêng bốn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt là Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, hơn 250.000 người đã nhận gộp ba tháng 12/2025 và 1-2/2026 vào kỳ chi trả cuối năm ngoái với tổng kinh phí hơn 4.960 tỷ đồng. Do vậy, người thụ hưởng ở bốn địa phương sẽ nhận một kỳ lương hưu, trợ cấp tháng 3 trước Tết Bính Ngọ.

Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) nhộn nhịp những ngày cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Giang Huy

Tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Thủ đô chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp cùng quà Tết 300.000 đồng cho người hưởng vào ngày 3-5/2. Hơn 607.000 người được với tổng kinh phí hơn 4.200 tỷ đồng.

Các tỉnh thành được đề nghị tăng giám sát việc chi trả nhằm đảm bảo quyền lợi người hưởng, thu hồi với trường hợp nhận gộp hai tháng nhưng sau đó từ trần. Ngành bưu điện chi trả tại nhà cho người neo đơn, già yếu, ốm đau không thể đến điểm nhận.

Hồi đầu tháng 1, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Âm lịch để người dân có thêm nguồn chi tiêu, ổn định đời sống dịp đầu năm.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2, tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ. Công chức, người lao động trở lại làm việc từ ngày 23/2.

Tác giả: Hồng Chiêu

Nguồn tin: vnexpress.net