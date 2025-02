3 xe tải tông nhau trên Quốc lộ, nhiều người bị thương

Tối 11-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe tải làm 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, tại địa điểm trên, 3 xe tải mang biển số 75C - 047.14, 51C - 444.00 và 92H - 014.08 (chưa rõ người điều khiển và hướng di chuyển của các xe) đã xảy ra va chạm nhau trên đường. Sau đó, tuyến đường tránh này bị ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Vụ va chạm khiến 5 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Trong đó, một tài xế bị mắc kẹt trong ca bin xe tải 75C - 047.14, được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định phá cửa, giải cứu ra ngoài.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cả 3 xe tải bị hư hỏng nặng. Trong đó, 2 xe 75C - 04714 và 51C - 444.00 còn trên mặt đường. Riêng xe tải 92H - 014.08 đã tông vào trụ đèn bên đường, đầu xe nằm dưới ruộng, bánh sau xe tải nằm ở phần lề đường theo hướng nam - bắc.

Hiện lực lượng CSGT đang phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với Công an thị xã An Nhơn và các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương trong cabin ra bên ngoài

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết 5 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên có 1 trường hợp bị nhẹ đã xin về, 4 người còn lại đang được cấp cứu, không có ca nặng nguy kịch.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động