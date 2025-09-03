3 cây trồng trong sân "kéo vàng ngọc" cho gia chủ

Trong văn hóa Á Đông, việc lựa chọn cây trồng trong sân nhà không chỉ mang ý nghĩa trang trí, tạo bóng mát mà còn gắn liền với yếu tố phong thủy, giúp thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Tre - cội nguồn sức sống

Trong phong thủy, cây tre được xem là biểu tượng của sự kiên cường, dẻo dai và bền bỉ. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, tre vẫn xanh tốt, vươn cao, thể hiện sức sống mạnh mẽ và ý chí vươn lên không ngừng.

Cây tre mang lại năng lượng tích cực. Ảnh: Internet

Khi trồng trong sân nhà, cây tre mang lại năng lượng tích cực, giúp gia chủ vượt qua khó khăn, luôn giữ được tinh thần kiên định. Tre cũng đại diện cho sự sung túc, không lo thiếu thốn.

Ngoài ra, âm thanh xào xạc của lá tre trong gió được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang đến sự bình an và may mắn. Vì vậy, nhiều gia đình tin rằng việc trồng tre trong sân không chỉ tạo cảnh quan mát mẻ, thanh nhã mà còn giúp thu hút vượng khí, mang lại thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài.

Mộc lan - hoa nở báo điềm lành

Cây mộc lan không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thanh tao, hương thơm nhẹ nhàng mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành khi trồng trong sân nhà.

Ảnh: Internet

Theo quan niệm, mộc lan tượng trưng cho sự cao quý, thịnh vượng và sung túc, giúp gia chủ thu hút tài lộc cũng như cơ hội may mắn trong cuộc sống. Những bông hoa lớn, nở rực rỡ vào đầu xuân còn được coi là điềm báo cho một năm mới nhiều khởi sắc, hanh thông.

Đặc biệt, sắc trắng tinh khôi hoặc hồng phớt dịu dàng của mộc lan còn gợi lên sự hòa hợp, gắn kết trong gia đình, mang lại không gian ấm áp và thanh tịnh. Trồng cây mộc lan trước sân chẳng khác nào gửi lời mời gọi phúc lộc vào nhà.

Cây lộc vừng

Trong phong thủy, cây lộc vừng được xem là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng, đặc biệt thích hợp để trồng trong sân nhà. Tên gọi “lộc vừng” gợi đến “lộc tài bền vững”, mang ý nghĩa gia chủ luôn no đủ, sung túc và gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh: Internet



Điểm nổi bật của loài cây này là những chùm hoa đỏ rực buông dài, tượng trưng cho sự cát tường, hỷ sự và phát đạt. Người xưa tin rằng khi lộc vừng nở hoa, đó là dấu hiệu báo hiệu tài lộc dồi dào, vận may gõ cửa.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, cây lộc vừng còn tạo bóng mát, giúp không gian thêm xanh mát và gần gũi thiên nhiên. Do vậy, nhiều gia đình lựa chọn trồng lộc vừng trong sân với mong muốn đón nhận vượng khí, giữ gìn sự hưng thịnh và hạnh phúc bền lâu.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn