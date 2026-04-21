16/16 bộ gửi phương án cắt giảm thủ tục hành chính

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn yêu cầu các bộ đẩy nhanh phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo Trung ương.

Bộ Tư pháp cho biết 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án. Tuy nhiên, chỉ có Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp đạt đầy đủ các chỉ tiêu. Nhiều bộ chưa đạt các tiêu chí quan trọng. Trong đó Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ thủ tục hành chính cấp bộ xuống không quá 30%. Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục so với năm 2024.

Ở tiêu chí giảm chi phí tuân thủ, các bộ Công Thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt mức cắt giảm 50%, trong khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa báo cáo số liệu. Với yêu cầu loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt.

Về cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhiều bộ chưa đáp ứng, gồm Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ họp bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngày 13/4. Ảnh: VGP

Thủ tướng biểu dương ba bộ đạt yêu cầu, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả. Các bộ phải hoàn thiện phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh gửi Bộ Tư pháp; phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính.

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính được giao tổng hợp, rà soát độc lập, xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Cách đây một tuần, Thường trực Chính phủ họp về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp giải quyết thủ tục theo Kết luận 18. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu coi cải cách thủ tục là giải pháp trực tiếp giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Các bộ phải đề xuất phương án trước 20/4, không chờ hết quý II, để Chính phủ thông qua trong tháng 4.

Hiện còn 198 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện với 4.603 điều kiện kinh doanh. Theo yêu cầu Trung ương, các bộ phải cắt giảm tối thiểu 30% số ngành, nghề này và loại bỏ toàn bộ điều kiện không cần thiết.

Tác giả: Sơn Hà

