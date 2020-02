Yêu cầu xử lý hình sự người chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục

Yêu cầu pháp luật xử lý hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục

Chị S. trình bày, vào tối 5/2, chồng chị là anh B.T.T. (sinh năm 1981) đã có hành động đánh đập chị dã man. Anh T. đã đánh vào đầu, mặt, đá vào người chị S., sau đó rút dây nịt da mà T. đang đeo trên người đánh liên tục vào người chị S.

Các vết thương trên người chị S.

Đến khoảng 8-9h sáng hôm sau, trong lúc chị S. mệt và ngủ thiếp đi thì anh T. lôi chị S. dậy và tiếp tục đánh đập, dùng kéo cắt tóc chị S. và dùng dây nịt quất vào người S. Sau đó, anh T. có hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh trong lúc quan hệ tình dục.

“Ngoài yêu cầu xử lý hình sự, tôi còn yêu cầu ly hôn, anh T. phải trả lại tôi số tiền hơn 180 triệu đồng, cùng điện thoại di động do anh ấy đã lấy từ trong túi xách của tôi. Đó là số tiền tôi đi làm và dành dụm được sau khi trở về từ Singapore. Đồng thời, tôi yêu cầu pháp luật xử lý hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục. Đây là sự xúc phạm danh dự và nhân phẩm tôi trầm trọng”, chị S. bức xúc.

Nhớ lại đêm kinh hoàng, chị S. kể, đêm 5/2, sau khi vợ chồng mâu thuẫn với nhau, anh B.T.T. bảo S. thu dọn quần áo rồi đi ra khỏi nhà. Sau khi S. cuốn quần áo bỏ vô bọc hết thì ba mẹ S. có gọi điện qua video cho T. hỏi thăm tình hình vợ chồng. Lúc đó T. đưa điện thoại cho S. và tiếp tục cuộc gọi video với ba mẹ vợ.

“Trước đó, ảnh có đập đồ đạc trong nhà rồi hăm dọa em nên trong lúc nói chuyện với ba mẹ, em có nói "ba mẹ em lên đây ở với con đi con sợ lắm" và kêu cứu với mẹ. Em nói xong câu đó, ảnh chửi rồi đánh lên đầu, rồi dùng chân đá em trong lúc ba mẹ đang chứng kiến qua điện thoại”, chị S. kể lại.

S. kể tiếp: “Lúc tắt điện thoại xong là T. rút dây nịt quất liên tục trên lưng em. Sau đó kêu em lại lên võng ngồi tra hỏi, bắt em mở mật khẩu điện thoại lên để ảnh kiểm tra. Ảnh tra hỏi bắt em phải trả lời, em không trả lời thì bị tát mà khi trả lời cũng bị tát”. Chứng kiến con cầu cứu qua điện thoại nhưng không làm gì được để giúp con, ba mẹ ruột của S. tức tốc từ quê nhà chạy xe máy lên để gặp con.

Cưỡng ép quan hệ tình dục là một trong những hành bạo lực gia đình

Cũng trong sáng nay (11/2), thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận được báo cáo vụ việc từ Công an thị xã Trảng Bàng. “Theo báo cáo thì Công an thị xã Trảng Bàng vẫn đang xác minh sự việc, chúng tôi sẽ thông tin khi có kết luận, hiện tại vẫn đang xử lý”, Thượng tá Nguyễn Hai Mừng trao đổi với PV Dân trí.

Chị S. yêu cầu xử lsy hình sự.

Liên quan tới vụ việc, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng đây là vụ việc mà bản chất là tố giác tội phạm, và liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, vì vậy cần có đơn yêu cầu của bị hại.

“Theo tôi biết, bị hại đã đến công an yêu cầu xử lý hình sự người chồng. Người chồng dùng cả dây nịt đánh vợ, tức là sử dụng hung khí, nên chắc chắn bị khởi tố dù thương tích có dưới 11%”, luật sư Phát nêu quan điểm.

Còn luật sư Trần Hữu Lộc (Đoàn luật sư TPHCM) phân tích, Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định, cưỡng ép quan hệ tình dục là một trong những hành bạo lực gia đình. Người có hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đối với tội hiếp dâm quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Hình sự bắt buộc phải có yêu cầu khởi tố của người bị hại thì các cơ quan tiến hành tố tụng mới vào cuộc. Trong vụ việc này, quy định này đã thỏa mãn vì người vợ đã đến công an yêu cầu xử lý hình sự.

