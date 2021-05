Yên Thành, Nghệ An: Xử lý kỷ luật nửa vời, người tố cáo bị “gạt” ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã?

Trích "Kết luận nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân" ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành

Sau phản ánh của người dân và báo chí, ngày 16/04/2019 và ngày 29/5/2019, ông Phan Văn Tuyên- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký quyết định số 2551/QĐ-UBND và số 3697/QD-UBND thành lập Tổ Xác minh để thụ lý giải quyết phản ánh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Đoàn Hồng Thành (lô đất số 93, 96), đồng thời xác minh lại việc đấu giá 2 lô đất (số 94 và 95) thuộc vùng quy hoạch Rộc Sùng, xã Hợp Thành.



Từ báo cáo của Tổ Xác minh, ngày 28/6/2019, ông Phan Văn Tuyên- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký kết luận số 152/KL.UBND. Nội dung kết luận xác định:



Việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Đoàn Hồng Thành (xóm Chùa, xã Hợp Thành) bằng hình thức đất đổi đất trong năm 2017 là sai. Bởi vậy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký quyết định hủy việc giao 2 lô đất (số 93-96) diện tích 324m2 tại Rộc Sùng cho ông Đoàn Hồng Thành trước đó. Kết luận cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Thành kiểm điểm đảng viên liên quan đến vi phạm, trong đó có ông Nguyễn Văn Mão- Chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 12 phòng học của Trường Tiểu học xã Hợp Thành với nguồn vốn 1,6 tỷ đồng từ ngân sách, bị người dân tố cáo là thi công xong rồi mới... tổ chức đấu thầu.

Đối với nội dung liên quan đến tố cáo sai phạm đối với UBND xã Hợp Thành trong việc gửi 3 lô đất (số 90, 94 và số 95) sang xã khác để đấu giá, người trúng đấu giá là vợ và anh con bác ruột của công chức Đoàn Văn Cảnh- công tác tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành, kết luận do Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký cũng khẳng định: Việc tổ chức đấu giá đất ở đối với lô đất số 94, số 95 vùng Rộc Sùng là phản ánh có cơ sở. Do vậy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã chỉ đạo “hủy kết quả trúng đấu giá đối với 2 lô đất số 94, 95”. Kết luận này cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thành, ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Thành kiểm điểm đảng viên liên quan đến vi phạm. Và, ông Nguyễn Văn Mão- Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cũng là người dính líu đến sai phạm này.



Từ kết luận trên, ngày 14/8/2019, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký 4 quyết định hành chính (số 6101, 6102, 6103 và 6104) thu hồi 4 giấy chứng nhận QSD đất đối với các lô đất số 93, 94, 95, 96 tại vùng quy hoạch Rộc Sùng (xã Hợp Thành). Nhìn số thứ tự của 4 lô đất bị thu hồi này cho thấy, đã có sự toan tính trước của công chức Đoàn Văn Cảnh- cán bộ phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Yên Thành. Và đương nhiên, không thể không có sự tiếp tay của một số lãnh đạo xã Hợp Thành, trong đó có ông Nguyễn Văn Mão.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc thu hồi giấy CNQSD đất số 93 và 94

Công chức Đoàn Văn Cảnh sau đó bị kỷ luật chuyển từ phòng Tài nguyên - Môi trường, sang phòng Tư pháp huyện Yên Thành. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản ứng từ nội bộ cán bộ huyện, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành lại điều chuyển ông Cảnh về Văn phòng UBND huyện và làm nhiệm vụ phục vụ… Tiếp Công dân. Các cán bộ liên quan đến vụ việc này, chỉ “bị thương nhẹ” nên vẫn tại vị ở các chức vụ quan trọng ở Đảng ủy và UBND xã Hợp Thành. Chỉ riêng ông Mão đến tuổi nghỉ hưu nên… hạ cánh án toàn.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc thu hồi giấy CNQSD đất số 95 và 96

Với tư cách là Trưởng Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân và là đại biểu HĐND xã Hợp Thành, ông Nguyễn Văn Quang nhận được phản ánh của cử tri liên quan đến thu-chi ngân sách của UBND xã Hợp Thành và các sai phạm nêu trên. Sau nhiều buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã Hợp Thành và kế toán xã về 6 nội dung mà cử tri phản ánh, ông Quang đã liên tục có ý kiến tại các kỳ họp HĐND xã, đề nghị Đảng ủy và UBND xã xử lý, giải quyết dứt điểm sai phạm. Tuy nhiên, đáp lại ý kiến của ông Quang chỉ là những chiêu trò của những cá nhân liên quan đến sai phạm mà ông Quang đã chỉ ra, hậu quả của người cán bộ chính trực, vì cử tri trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đã không được bảo vệ.



Cực chẳng đã, tháng 5/2020, ông Quang đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành nhiệm kỳ 2015-2020 liên quan đến những dấu hiệu sai phạm đối với số tiền 720 triệu đồng xây dựng nhà ăn bán trú, nhập nhèm đối với 130 tấn xi măng làm đường nông thôn mới, chi vượt số tiền đã quyết toán hàng trăm triệu đồng cho nhà thầu, tiếp tay cho ông Đoàn Văn Cảnh đối với sai phạm liên quan đến 4 lô đất nêu trên, sai phạm trong đấu thầu đối với công trình xây dựng 12 phòng học và bao che cho hành vi mua bán, sử dụng bằng cấp giả của công chức Nguyễn Văn Giáp- Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hợp Thành.

Nhà ăn bán trú của Trường Tiểu học xã Hợp Thành xây dựng hết 720 triệu đồng. Theo Ông Quang nêu trong đơn tố cáo, công trình này có 2 nguồn tiền được chuyển về xã với tổng cộng 1.44 tỷ đồng nhưng đã bị "bốc hơi" 1/2.

Đơn tố cáo nói trên của ông Nguyễn Văn Quang đã được Thiếu tướng Võ Trọng Hải- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận và giao cho Công an huyện Yên Thành thụ lý, điều tra. Thế nhưng, theo thông tin mới đây ông Quang trình bày với phóng viên Tạp chí Người Xây dựng, ông vẫn chưa nhận được văn bản trả lời từ Công an huyện Yên Thành và Công an tỉnh Nghệ An về kết quả điều tra, xác minh đối với những nội dung tố cáo nói trên. Ngược lại, những kẻ liên quan đến sai phạm đã và đang tìm cách “tấn công” ông Quang.



Cụ thể là, dựa vào lá đơn tố cáo ông Quang chậm nộp 20 triệu đồng tiền phí chợ Hợp Thành (mặc dù có lý do rất chính đáng), Ban bầu cử xã Hợp Thành đã không đưa ông Quang vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ tới. Như vậy, 1 đại biểu dám nói, dám đấu tranh chống tiêu cực theo niềm tin của cử tri đã không được bảo vệ.

Vùng quy hoạch Rộc Sùng- nơi công chức Đoàn Văn Cảnh đã "qua mặt" lãnh đạo huyện Yên Thành để tư lợi 4 lô đất cho bác ruột, anh họ và vợ.

Đã 1 năm 9 tháng trôi qua kể từ khi Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký quyết định thu hồi 4 Giấy chứng nhận QSD đất đối với các lô đất số 93, 93, 95, 96 tại Rộc Sùng, UBND xã Hợp Thành vẫn chưa có tờ trình gửi UBND huyện Yên Thành để tổ chức đấu giá đối với diện tích đất này. Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Tư pháp huyện Yên Thành cũng không tiếp tục tham mưu với Chủ tịch UBND huyện Yên Thành về việc tổ chức đấu giá 4 lô đất nói trên. Một số cán bộ liên quan đến sai phạm nêu trên vẫn lọt vào danh sách tái ứng cử đại biểu HĐND xã Hợp Thành nhiệm kỳ mới.



Dư luận đang mong rằng, với bản lĩnh và năng lực của tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An- Đại tá Phạm Thế Tùng, hy vọng nội dung tố cáo được nêu trong đơn của ông Nguyễn Văn Quang sẽ được chỉ đạo làm rõ, củng cố niềm tin cho cử tri và Nhân Dân.



Tác giả: Nguyễn Công - Hải Thành

Nguồn tin: nguoixaydung.com.vn