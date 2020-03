Yên Thành (Nghệ An): Cần tiếp tục làm rõ những dấu hiệu sai phạm ở xã Hợp Thành

Xử lý thiếu triệt để…

Tháng 4/2019, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã phản ánh tới bạn đọc loạt bài về sai phạm trong việc UBND xã Hợp Thành “tiếp tay” cho cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành, tham mưu Chủ tịch UBND huyện cấp 2 thửa đất số 93 và số 96 (324m2) tại Rộc Sùng, thay cho trả tiền đền bù đối với ông Đoàn Hồng Thành khi bị thu hồi 51m2 mở đường TL533. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong năm 2017, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành ký tờ trình gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Thành xin tách 2 thửa đất số 94 và số 95 (nằm giữa 2 lô đất nêu trên) nằm trong vùng quy hoạch Rộc Sùng, gửi đi xã khác đấu giá. Điều đáng nói ở đây là người được giao 2 thửa đất trên và 2 người trúng đấu giá thửa số 94 và số 95 đều là người thân của ông Đoàn Văn Cảnh - Chuyện viên phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Yên Thành.

Sau khi Hòa Nhập phản ánh về 4 lô đất ở Rộc Sùng , Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký quyết định thu hồi lại vì việc giao đất và quy trình đấu giá đất sai quy định pháp luật. Nhưng đến nay việc xử lý tiếp theo vẫn đang bỏ lửng.

Sau khi Hòa Nhập phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Thái Thanh Quý, đã chỉ đạo UBND huyện Yên Thành kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Theo chỉ đạo này, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành giao cho Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, xác minh. Từ kết quả xác minh của Thanh tra, tháng 9/2019 ông Tuyên đã ký quyết định hủy 3 quyết định giao đất 4 thửa đất (số 93, số 94, số 95 và số 96) nêu trên. Ông Cảnh, “tác giả” của phi vụ này đã bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển từ phòng Tài nguyên - Môi trường sang bộ phận... tiếp công dân hàng tháng thuộc Văn phòng UBND huyện (!?) Chủ tịch UBND xã Hợp Thành là người ký các văn bản tham mưu liên quan đến 4 thửa đất nêu trên không hề bị liên lụy (!?). Cho đến nay, việc xử lý tiếp theo đối với 4 thửa đất trên vẫn bị bỏ lửng.

Tháng 9/2019, Tạp chí điện tử Hòa Nhập tiếp tục nhận được phản ánh của các cựu chiến binh về việc UBND xã Hợp Thành tổ chức đấu thầu gói thầu sửa chữa, nâng cấp 12 phòng học của Trường Tiểu học xã Hợp Thành. Gói thầu đã thi công từ tháng 5/2019 và cơ bản hoàn thành, nhưng sáng 24/8/2019, UBND xã Hợp Thành mới tổ chức đấu thầu để Công ty TNHH Hải Phú An thanh toán 1,6 tỷ đồng. Từ khi Hòa Nhập phản ánh vụ việc đến nay, UBND huyện Yên Thành vẫn chưa hề có chỉ đạo gì về sai phạm trên.

Cũng từ phản ánh của bạn đọc, mới đây, ngày 02/3/2020, Tạp chí điện tử Hòa Nhập tiếp tục đăng bài: “Chưa đậu cử nhân, đã mua và sử dụng bằng đại học giả”. Bài viết nêu trường hợp ông Nguyễn Nguyên Giáp - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hợp Thành đã mua và sử dụng bằng đại học giả để chuyển ngạch lương từ trung cấp lên đại học. Vụ việc bị bại lộ, ông Giáp chỉ phải chịu kỷ luật khiển trách và vẫn giữ nguyên chức vụ.

Dự án cải tạo, nâng cấp 12 phòng học tại Trưởng Tiểu học xã Hợp Thành với số tiền 1,6 tỷ đồng có dấu hiệu đấu thầu sai quy định (thi công trước, đấu thầu sau)

“Lộ” tiếp những sai phạm cũ.

Bức xúc trước kết quả xử lý sai phạm nửa vời của UBND huyện Yên Thành, gần đây, một số Cựu chiến binh ở xã Hợp Thành tiếp tục có đơn gửi đi nhiều nơi, kèm theo các tài liệu để chứng minh nội dung phản ánh. Tài liệu kèm theo đơn thể hiện: Năm 2013, UBND xã Hợp Thành đã “quyết toán” tăng 540 triệu đồng đối với dự án Nhà máy nước sạch; sử dụng gần 150 tấn xi măng do UBND tỉnh Nghệ An cấp để làm đường giao thông nông thôn theo chương trình Nông thôn mới để thanh toán nợ cho 2 nhà thầu; sử dụng sai mục đích số tiền 720 triệu đồng do UBND huyện Yên Thành cấp để xây dựng nhà ăn bán trú Trường Tiểu học và thanh toán thừa tiền cho một số nhà thầu…

Để xác minh rõ nguồn tin, phóng viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã về làm việc với ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hợp Thành là Trưởng Ban Kinh tế của Hội đồng Nhân dân xã Hợp Thành là người biết rõ vụ việc. Ông Quang thừa nhận: Việc phản ánh của cựu chiến binh về các nội dung trên là đúng. Theo ông Quang, dự án Nhà máy nước sạch của xã Hợp Thành được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2013. Tuy nhiên, qua đối chiếu giữa giá trị quyết toán công trình và báo cáo thu, chi ngân sách xã Hợp Thành từ năm 2010 đến năm 2018, Ban Kinh tế phát hiện có vênh 540 triệu đồng như phản ánh.

Liên quan đến dự án nhà ăn bán trú Trưởng Tiểu học xã Hợp Thành, ông Quang trình bày: “Năm 2018, UBND huyện Yên Thành chuyển vào tài khoản của UBND xã Hợp Thành 720 triệu đồng theo quyết định số 4964/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Thế nhưng, trong báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 của xã, số tiền trên không thấy ghi phần thu mà chỉ thấy phần chi. Khi Ban Kinh tế chất vấn ông Trương Văn Chung - Kế toán UBND xã thì được trả lời là: Sử dụng vào việc bôi trơn, chạy dự án”. Ông Quang cho biết: “Trước kỳ họp HĐND xã Hợp Thành tháng 7/2019 và tháng 12/2019, Ban Kinh tế đã nhiều lần yêu cầu ông Chung giải trình rõ trước cử tri nhưng không được thực hiện”.

Dự án xây dựng mới nhà ăn bán trú cho Trương Tiểu học xã Hợp Thành cũng có dấu hiệu vi phạm khi sử dụng 720 triệu đồng sai mục đích, cần được làm rõ.

Để cập đến việc chủ đầu tư “trả thừa tiền” cho nhà thầu, ông Quang thừa nhận: “Năm 2016 và 2017, UBND xã Hợp Thành đã chi thừa cho ông Thắng (nhà thầu ở xóm 4 xã Hợp Thành -PV) số tiền hơn 37 triệu đồng; năm 2017, xã chi thừa cho nhà thầu hơn 20 triệu đồng”.

Cũng theo giải trình của ông Quang với phóng viên, trong quá trình xây dựng Nông Thôn mới, UBND xã Hợp Thành đã đưa gần 150 tấn xi măng được UBND tỉnh Nghệ An cấp để trả nợ cho ông Đông và ông Thân (Tuyết) là 2 nhà thầu đã thi công các đoạn đường giao thông nông thôn. Trong khi đó, xóm Đông Tiến hiện nay vẫn còn 2km đường chưa có bê tông để xóa đường đất.

Trao đổi với bà Đặng Thị Dung - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Yên Thành về 2 khoản tiền chi vượt, chi sai mục đích nói trên, chúng tôi nhận được giải thích: “Khả năng không có sai phạm, chỉ có sai sót về nghiệp vụ thôi”. Tuy nhiên, tham khảo ý kiến của một cán bộ ở phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện khác, phóng viên nhận được câu trả lời: “Làm như thế là sai phạm, chứ không còn là sai sót nữa, cần phải làm rõ để quy trách nhiệm”.

Theo thông tin mới nhất mà phóng viên Hòa Nhập nhận được, ngày 16 và 19/3 vừa qua, phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đã về làm việc với UBND xã Hợp Thành, phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước huyện Yên Thành về nội dung phản ánh trên. Dư luận đang mong rằng, những sai phạm tại xã Hợp Thành sẽ được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Khánh Sơn - An Hải

Nguồn tin: hoanhap.vn