Xuất hiện group đòi lại công bằng cho Thơ Nguyễn, kêu gọi 1 tỷ để đánh sập VTV

Ngày 15/3, phía Thơ Nguyễn chính thức cho biết sẽ ẩn toàn bộ video và tắt chức năng kiếm tiền trên kênh Youtube 8.4 triệu theo dõi của mình. Người đại diện kênh cho hay, phải tự tay ẩn đi những sản phẩm công sức của mình trong nhiều năm qua là điều không dễ dàng.

Mới đây, nhiều người ngỡ ngàng khi trên mạng Facebook xuất hiện một hội nhóm có tên Hội những người đấu tranh đòi lại công bằng cho chị Thơ Nguyễn. Theo thông tin được chia sẻ thì nhóm này được tạo ngày 13/3, sau ba ngày hoạt động hiện đã có 533 thành viên.

Nhóm này đang để chế độ công khai

Các bài viết bảo vệ 'thần tượng' liên tục xuất hiện trong hội nhóm này và nhận về khá nhiều tương tác. Thậm chí, trong một bài đăng, nhóm còn đề cập đến việc kêu gọi 1 tỷ để... đánh sập VTV. Email được gửi hẳn đến hòm thư nóng của VTV.

Thành viên của nhóm gửi hẳn mail đến VTV.

Điều mà nhiều người ngỡ ngàng, quan ngại chính là ngôn từ mà nhiều bạn trẻ sử dụng khi đăng tải các bài viết trong hội nhóm này.

Hiện tại, các thành viên của nhóm đang rục rịch yêu cầu quản trị viên chuyển nhóm sang chế độ riêng tư để bớt sự soi mói.

Thành viên nhóm đề xuất chuyển sang chế độ riêng tư

Video: Màn 'cà khịa' cực chất của VTV với Thơ Nguyễn

