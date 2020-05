Xuất hiện clip ghi lại sự thật bé lớp 1 ở Hải Phòng đội nắng trước cổng trường

Video: Xuất hiện hình ảnh được cho liên quan lùm xùm học sinh phải đứng ngoài cổng trường vì đi học sớm

Your browser does not support the video tag.

Mạng xã hội hôm nay lan truyền clip được cho liên quan vụ học sinh đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường xôn xao dư luận suốt những ngày qua. Nội dung clip trích xuất từ camera ở vị trí đối diện trường Tiểu học Quang Trung (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Clip dài hơn 4 phút được trích xuất từ sau 13h ngày 20/5. Lúc này, học sinh khối chiều của trường bắt đầu đi học. Các em hoặc tự đi hoặc được phụ huynh chở tới.

Ở gần phút thứ 2, một phụ nữ mặc áo chống nắng màu tím, quần cam, đi xe máy được cho là chị Mai Thị Mùi (trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng) chở theo con gái M.T.T.T (học sinh lớp 1).

Bé gái mặc váy đồng phục, đội mũ hồng đúng như hình ảnh mẹ cháu đưa lên mạng xã hội trước đó.

Sau khi chở con vào trong trường khoảng 30 giây, người phụ nữ chở con ra ngoài cổng trường. Đến cổng trường, người này dựng xe máy, dắt bé gái đến đứng trước cổng trường rồi chụp ảnh. Sau đó, người phụ nữ cùng bé gái lên xe, quay đầu xe để đi.

Trong khi đó, tất cả các học sinh khác vẫn đang đi vào trong trường, không có bất kỳ học sinh nào phải đứng ở ngoài cổng trường dưới cái nắng 40 độ C.

Hình ảnh được cho là chị Mai Thị Mùi cho con đứng ở cổng trường Tiểu học Quang Trung sau đó chụp ảnh.

Trước đó, tài khoản facebook Mai Mùi được cho là của chị Mai Thị Mùi đăng tải nội dung khẳng định, không có chuyện giáo viên chủ nhiệm đuổi con chị ra cổng trường đứng giữa cái nắng 40 độ.

Ngày 20/5, chị chở con là M.T.T.T (lớp 1, trường Tiểu học Quang Trung) đến trường để đi học. Vào đến sân trường, cháu có nói với chị không được đứng đây, chị sao đỏ không cho đứng đây và bảo chị cho cháu ra cổng đứng chờ.

Chị Mùi cho con ra cổng để đứng chờ giờ vào lớp.

“Tôi vẫn hay có thói quen chụp ảnh cháu mỗi khi đi học. Khi cho cháu đứng vào đó đợi, trong lòng tôi bức xúc và thấy con ngày nào cũng đứng đây chờ giờ vào lớp sẽ không ổn nên tôi cho về nhờ người để chở cháu đi đúng giờ quy định của nhà trường.

Nhà trường không hề biết sự việc này và cô chủ nhiệm cũng không đuổi con ra cổng như những lời mọi người bình luận. Cô chỉ nghiêm cấm không được vào lớp trước 13h30.

Tôi cũng không nghĩ được hậu quả, chỉ bức xúc việc con ngày nào cũng đi sớm, phải đứng chờ ở đó mà thôi.

Tôi mong cộng đồng mạng bỏ qua cho hoàn cảnh khó khăn của mẹ con tôi. Tôi đăng lên cũng chỉ mong muốn nhà trường có chỗ cho những cháu phải đi học sớm có chỗ để trú nắng, trú mưa.

Mẹ con tôi xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ việc này và xin chấm dứt ở đây để mẹ con tôi bình yên sống qua ngày”, facebook Mùi Mai viết.

Mạng xã hội những ngày trước lan truyền thông tin một phụ huynh ở Hải Phòng bức xúc khi con chị đi học sớm bị cô phạt và đứng ở cổng trường trời nắng 40 độ C.

Theo phụ huynh này, vì gia đình không có khả năng học bán trú nên buổi trưa thường đón con về. Quy định của trường là 13h30 mới được có mặt nhưng vì công việc mà chị phải đưa con đến trường sớm 15 phút, tức là 13h15.

Chị dặn con vào gốc cây ngồi, đợi các bạn khi nào dậy thì vào. Nhưng đi được một lúc chị thấy không yên tâm. Chị quay lại thấy con đã bị đuổi ra ngoài cổng trường đứng. “Chỉ 15 phút nữa là đến giờ mà nỡ bắt con đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng. Chưa kể trẻ con đứng bên ngoài cổng trường còn biết bao mối nguy hiểm có thể xảy ra", phụ huynh bức xúc.

Không chỉ vậy, trước đó con chị và một số bạn khác bị đứng lên bục giảng để cô chụp ảnh phê bình vì tội đi học sớm. Các con còn bị bạn bè cười chê. Cô giáo còn gửi hẳn lên nhóm chat riêng cho các phụ huynh cùng "ngắm".

Sau thông tin trên Hải Phòng tổ chức cuộc họp với các bên, yêu cầu trường và cô giáo rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc. Nhà trường và cô giáo cũng lên tiếng xin lỗi gia đình và học sinh vì có hành động cứng nhắc khi phê bình học sinh.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News