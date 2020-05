Cô giáo trần tình, phụ huynh lên tiếng việc HS bị phạt vì đi học sớm

Sự việc học sinh M.T.T.T, lớp 1A1 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đứng ngoài cổng trường giữa buổi trưa nắng đang gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và nghành giáo dục địa phương đã có buổi họp gấp vào chiều ngày hôm qua để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh.

Cô giáo không đuổi học sinh ra đứng ngoài cổng trường

Tại cuộc họp với lãnh đạo TP, Sở GD-ĐT Hải Phòng cùng Ban giám hiệu và phụ huynh học sinh, cô giáo Lê Thị Kim Lan đã chia sẻ những áp lực mà bản thân phải đảm nhiệm trong việc quản lý các em học bán trú.

Cô giáo Lê Thị Kim Lan giải thích lý do cháu bé đứng ở cổng trường

Theo cô Lan, sau đợt nghỉ dịch Covid-19, Trường Tiểu học Quang Trung tổ chức đi học 2 buổi/ngày và ăn bán trú trở lại từ ngày 18/5. Vì hoạt động ăn bán trú tại trường buổi trưa là không bắt buộc nên lớp 1A1 chỉ có 28/41 học sinh đăng ký. Các cháu còn lại được đón về nhà ăn nghỉ, chiều lại đến trường.

“Đầu giờ chiều ngày 19/5, có 7 học sinh đến sớm nô đùa, làm ồn ở sân trường ảnh hưởng đến các học sinh bán trú đang nghỉ trưa. Tôi đã yêu cầu các cháu đó lên bảng, có chụp ảnh các con và đưa lên nhóm Zalo của lớp để phê bình. Đây là việc làm chưa đúng vì tôi nóng vội và chưa báo cáo lại với Ban giám hiệu nhà trường”, cô Lan trần tình.

Về sự việc em T.T. phải đứng trước cổng trường giữa trưa nắng do đi học sớm, cô giáo này khẳng định mình vô can.

Cô Lan lý giải “Tôi không biết hôm đó T.T. phải đứng trước cửa trường mà không vào trong. Tôi cũng không biết hôm đó mẹ cháu đưa cháu đi học sớm hơn quy định. Mẹ cháu cũng không gọi điện thoại thông báo cho tôi về việc đó mà tự ý đăng sự việc trên mạng Facebook. Tôi thấy trên mạng mới gọi cho phụ huynh hỏi sự việc”.

Hình ảnh cháu bé bị đứng ở cổng trường giữa trời nắng gây bức xúc

Theo báo cáo của cô giáo chủ nhiệm thì trưa ngày 20/5, cháu T.T. được mẹ đưa đến trường lúc 13h15. Nhà trường mở cửa cho trẻ vào từ 13h chiều hàng ngày. Tuy nhiên, giờ đó thì các cháu ở lại bán trú đang ngủ trưa. Cô giáo cũng phải có trách nhiệm cho các cháu ăn ngủ đúng, đủ giờ thay bố mẹ như khi ở nhà.

“Cháu đến sớm nhưng do sợ cô phê bình giống hôm trước nên đã tự ra cổng trường đứng. Tôi không đuổi cháu ra ngoài, cũng không bắt cháu phải đứng dưới nắng. Đội Cờ đỏ bảo cháu đi vào nhưng cháu lại đi ra”, cô giáo Lê Thị Kim Lan khẳng định.

Bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung và cô Lê Thị Kim Lan đã xin lỗi mẹ em T.T. vì để xảy ra sự việc đáng tiếc. Phụ huynh cũng đã xin lỗi vì đăng bài lên mạng xã hội làm ảnh hưởng uy tín nhà trường và cô giáo. Thông tin đó đã được mẹ em T.T. gỡ bỏ khỏi trang cá nhân.

Bà Đào Thị Cẩm Ly, HT Trường tiểu học Quang Trung thừa nhận trường chưa sát sao

Đội Sao đỏ theo dõi ngày 20/5 của Trường Tiểu học Quang Trung gồm có 5 em là học sinh lớp 5. Nhóm học sinh này cho biết trưa hôm đó, em T.T. được mẹ chở vào cổng trường. Thấy em đứng ở sân, nhóm đã yêu cầu “Em đi vào lớp, không ngồi ở đây”. Nhưng vì chưa đến giờ vào lớp nên học sinh này lại đi ra ngoài cổng trường đứng cho đến khi mẹ quay lại.

Nhóm Sao đỏ khẳng định bảo T.T. đi vào nhưng em sợ nên lại đi ra.

"Nếu tôi không quay lại, hàng ngày con sẽ đứng ngoài cổng trường đến hết năm học"

Khi được Chủ tịch TP Hải Phòng hỏi tâm tư, bà Mai Thị Mùi, mẹ cháu M.T.T.T. cho biết bà xin lỗi nhà trường và hạ bài trên mạng xã hội không phải bà đăng thông tin sai sự thật.

“Những gì tôi đăng là sự thật. Tôi không nói sai cho cô giáo nhưng tôi nhận sai vì đã không phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường mà đăng lên Facebook, gây ảnh hưởng đến uy tín của tập thể”, bà Mùi nói.

Trước câu hỏi "Tại sao phụ huynh không báo lại cô giáo khi đưa con đến sớm mà để con ở sân trường rồi đi?", bà Thanh lý giải “Trước đó, con tôi và nhiều cháu nữa đi sớm hơn quy định đã bị cô giáo yêu cầu lên bảng đứng và phê bình. Cô giáo còn chụp ảnh các cháu lại rồi gửi cho phụ huynh. Khi tôi và nhiều phụ huynh không đồng tình cách làm đó và mong cô cho các con được vào lớp tránh nắng, cô giáo đã không chấp nhận. Vì vậy, chúng tôi đã nói chọn giải pháp để trẻ lại sân trường, dặn con ngồi đỡ vào gốc cây”.

Người mẹ này nói nuôi con 1 mình khó khăn nên chưa cho con ăn bán trú được

Theo trình bày của phụ huynh này, ngày 20/5 bà đưa con vào sân trường lúc 13h15. Vì chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ được vào lớp nên bà đã đi làm luôn vì phải đến nơi làm trước 1h30. Tuy nhiên, đi một đoạn thấy lòng bất an nên bà đã vòng xe quay lại.

“Tôi quay lại và nhìn thấy con gái đang nép vào cánh cửa ngoài cổng trường giữa trưa nắng nóng. Con nói lý do không được ở trong sân trường vì các chị Sao Đỏ đuổi ra. Thương con, tôi không giữ được bình tình nên đã đăng thông tin lên mạng. Cùng thời điểm đó, không chỉ có con tôi mà còn nhiều cháu khác cũng đang đứng ngoài cổng trường chờ giờ vào lớp. Nếu tôi không quay lại, không lên tiếng thì con tôi sẽ đứng ở đó cho đến hết năm học”, vị phụ huynh này nói.

Gốc cây bàng ở sân trường mà bà Mùi muốn con gái đứng để chờ giờ vào lớp

Bà Mùi bức xúc là vậy, nhưng khi Chủ tịch TP hỏi nhà trường có xem xét thay giáo viên chủ nhiệm khác cho lớp 1A1 không, thì phụ huynh này bất ngờ xin được ý kiến.

Bà nói bản thân là phụ nữ nuôi con một mình, trong thời kỳ dịch bệnh không có việc làm nên không có tiền cho con ăn bán trú. Bà bảo cô giáo chủ nhiệm cứng nhắc, phê bình xử phạt làm các cháu sợ nhưng bà không giận cô.

Bà Mùi đã khen ngợi và xin các cuộc họp không xử phạt hay phê bình cô giáo

Bà cũng khen ngợi trình độ chuyên môn của cô Lan. “Cô Lan dạy các cháu rất tốt. Cô cũng tận tâm với việc truyền đạt kiến thức cho các cháu. Tôi không muốn vì việc của mình mà cô bị phê bình hay kỷ luật. Mong các lãnh đạo để cô ở lại tiếp tục dạy con tôi. Chúng tôi vẫn tin tưởng gửi con mình cho cô Lan”.

Sau sự cố này, Trường Tiểu học Quang Trung sẽ bố trí khu vực riêng cho những học sinh không ăn bán trú nếu phải đến trường sớm hơn giờ quy định.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đánh giá: “Cô giáo chủ nhiệm đã nóng vội khi phê bình học sinh. Cô đã chưa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, đặc biệt là những hoàn cảnh cụ thể để chia sẻ, hỗ trợ kịp thời dẫn đến việc học sinh có tâm lý sợ cô, sợ phạt mà ra cổng trường đứng giữa lúc trời nắng".

