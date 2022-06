Xử phạt giám đốc công ty Hoàng Anh vì tự ý san lấp, chuyển đổi hàng ngàn m2 đất trồng lúa

Vi phạm của ông Lê Văn Hải kéo dài...

Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam có thông tin về vụ việc một dự án nông nghiệp chất lượng cao ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chây ì khắc phục vi phạm. Theo đó, chủ đầu tư dự án nông nghiệp chất lượng cao là công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Anh (ông Lê Văn Hải là Giám đốc) đã tự ý san lấp hàng ngàn m2 đất trồng lúa nước, đào hố sâu xung quanh cột điện cao áp 220kV. Theo xác nhận từ phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Nghi Lộc, diện tích đất bị san lấp, chuyển đổi mục đích lên tới 4555,64 m2.

Tiếp nhận nội dung phản ánh, ngày 29/6/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc - ông Nguyễn Đức Thọ ký quyết định số 2492/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Văn Hải - xóm Bắc Hồ, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc - Nghệ An).

UBND huyện Nghi Lộc yêu cầu ông Lê Văn Hải khắc phục trước ngày 15/7/2022

Nội dung quyết định nêu: xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hải, đã thực hiện hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản không được các cơ quan thẩm quyền cho phép. Năm 2022, ông Hải đã tổ chức đào múc 4555,64m2 đất trồng lúa thuộc các thửa đất số: 162, 163, 164… thuộc tờ bản đồ số 10 xứ đồng Tây Sơn xóm Bắc Bố Sơn, xã Nghi Vạn để chuyển sang mục đích nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ các quy định, cá nhân ông Lê Văn Hải bị phạt tiền 10 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện, trước ngày 15/7/2022.

Diện tích lớn đất trồng lúa bị san lấp

Theo nguồn tin của Pháp luật Việt Nam, diện tích đất mà cá nhân ông Lê Văn Hải đã tổ chức san lấp, chuyển đổi được ông này gom mua của các hộ dân tại xã Nghi Vạn. Hiện nay, hầu hết diện tích này có nguồn gốc là đất sản xuất lúa nước. Xác nhận từ lãnh đạo xã Nghi Vạn: Việc ông Hải tổ chức san lấp đã diễn ra từ lâu, UBND xã từng xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2021.

Nói về Quyết định xử phạt của UBND huyện Nghi Lộc người dân địa phương còn nhiều băn khoăn, nghi ngại khi việc xử lý còn chậm, chưa đủ sức răn đe.

Điều này xuất phát từ việc từ thời điểm 26/11/2021 khi vi phạm của ông Lê Văn Hải được Truyền tải điện Nghệ An phát hiện và phối hợp đề nghị đình chỉ. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài vi phạm vẫn tiếp diễn với mức độ ngày một lớn.

Đến thời điểm tháng 6/2022, diện tích đất cá nhân ông Hải tự ý chuyển đổi lên tới hơn 4.500 m2, đồng thời “biến” chân cột điện cao áp thành ao chăn vịt với diện tích khoảng 100 m2.

Cá biệt, tại cuộc họp giữa các bên do sở Công thương Nghệ An chủ trì ngày 03/6/2022, ông Lê Văn Hải đã cam kết sẽ hoàn trả mặt bằng trước ngày 15/6/2022. Tuy nhiên, sau đó sự việc vẫn chưa được khắc phục triệt để. Chiều 30/6/2022, thông tin từ đơn vị Truyền tải điện Nghệ An: Hiện nay ông Hải đã tiến hành san lấp vị trí chân cột điện số 151. Còn khu vực phía đông và hệ thống tiếp địa chưa được khắc phục.

Người dân địa phương cho rằng việc chính quyền ra quyết định xử phạt chỉ là hành động để “dẹp yên dư luận” bởi sự việc đã kéo dài mà không được xử lý dứt điểm, chỉ khi báo chí phản ánh mới có động thái xử phạt.

Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn