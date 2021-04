Xử lý 3 thuyền và 1 chủ bến khai thác, tàng trữ cát trái phép trên sông Lam

Trong tỉnh

Sáng 6/4, lưu vực sông Lam thuộc địa phận 2 xã: Thanh Dương, Thanh Giang, thuộc huyện Thanh Chương, Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép.