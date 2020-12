Xót xa gia cảnh hai chị em tử vong vì bị xe container lùi trúng khi đi học

Hiện trường vụ xe đầu kéo container lùi trúng xe đạp điện khiến 2 chị em tử vong tại chỗ

Sáng 12/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) cho hay, cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp với ngành chức năng thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan giữa xe đầu kéo container với xe máy điện khiến 2 chị em tử vong thương tâm trên địa bàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h40 tại đường thôn Quán, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội). Khi đó, xe đầu kéo container BKS 15C-219.25 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1991, ở xã Phạm Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển đã lùi theo hướng thôn Quán - đê Sông Nhuệ, do thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe máy điện BKS 29M4-006.38 do cháu Phan Thị Thanh Huệ (SN 2003) điều khiển.

Lúc này, trên xe đạp điện của cháu Huệ có chở sau là em trai Phan Tuấn Hưng (SN 2014, cả đều ở thôn Quán, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Hậu quả vụ tai nạn khiến chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe container, cả cháu Huệ và cháu Hưng bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Xác nhận vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Tạ, Chủ tịch UBND xã Châu Can cho biết, hai cháu học sinh tử vong khi bị xe container lùi trúng là chị em ruột, người chị đang học cấp ba, người em học cấp một.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình cháu Huệ và Hưng rất khó khăn. Bố hai cháu đau ốm đã lâu, còn mẹ làm cấp dưỡng cho một trường mầm non trên địa bàn. Vì gia cảnh khó khăn đó, nên Huệ và Hưng đều rất ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ và yêu thương, bảo ban nhau học hành chăm chỉ.

Thường ngày, Huệ vẫn thường giúp bố mẹ đưa đón em đi học. Khi xảy ra sự việc đau lòng này, bố mẹ hai cháu rất suy sụp. Hiện chính quyền, họ hàng, làng xóm đang đến thăm hỏi, động viên và kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình hai chị em.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: atgt.vn