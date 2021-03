Xôn xao thương vụ mua bán lan đột biến gần 2 tỷ đồng ở Nghệ An

Trả lời VTC News, ông Phan Đình Cảnh, Chủ tịch UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn có thương vụ mua bán lan đột biến trị giá tiền tỷ.

"Cách đây 1 tháng, anh Trần Đình Luật ở xã Mã Thành bán cây lan đột biến với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng", ông Cảnh nói.

Trong khi đó, ông Hà Lê Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An cho biết, sẽ sớm xác minh, làm rõ mọi thông tin liên quan đến vụ giao dịch này. Nếu chính xác, sẽ yêu cầu những người liên quan nộp thuế theo quy định.

Video: Giao dịch lan đột biến trị giá hơn 1,6 tỷ đồng ở huyện Yên Thành, Nghệ An. (Nguồn video: Mạng xã hội)

Sáng 30/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại toàn cảnh giao dịch mua bán cây lan đột biến Hồng Bồng Lai tại câu lạc bộ hoa lan Yên Thành. Giá trị giao dịch của cây lan này lên tới hơn 1,6 tỷ đồng.

Đoạn clip nhanh chóng gây xôn xao dư luận vì giá trị "khủng" của cây lan.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ mua bán lan đột biến giá siêu đắt đỏ khiến nhiều người nghi ngờ tính xác thực. Mới đây nhất là vụ mua bán lan đột biến lên đến gần 300 tỷ đồng tại Quảng Ninh. Trước nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi cho cả bên mua lẫn bên bán nhằm đẩy giá trị lan lên cao để bán kiếm lời, Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã giao cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra giao dịch này.

Ngay sau đó, Tổng cục Thuế cũng ra văn bản khẩn yêu cầu Cục Thuế địa phương giám sát giao dịch lan đột biến hàng trăm tỷ đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, trong đó gần đây nhất là các vụ giao dịch được tung lên mạng với số tiền được cho là rất lớn hàng chục tỷ đồng ở Hà Nam và gần 300 tỷ đồng tại Quảng Ninh.

Theo Tổng cục Thuế, dư luận đặt nhiều câu hỏi ngành thuế sẽ quản lý thu đối với kinh doanh lan đột biến như thế nào. Tổng cục Thuế yêu cầu, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc nắm bắt tình hình về các giao dịch mua bán lan đột biến trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế và xử lý quản lý thuế theo đúng quy định.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News