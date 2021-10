Xôn xao lá đơn xin nghỉ việc của nam giáo viên vì "nhiều điều phi giáo dục": Hiệu trưởng nói gì?

Đáng chú ý, trong nội dung đơn thầy S. nêu lý do "vì quá nhiều điều phi giáo dục, vấn nạn dối trá... nên cảm thấy bản thân không phù hợp". Giáo viên này cũng nêu nguyện vọng được giải quyết thôi việc từ ngày 1/11/2021 theo chế độ thôi việc hiện hành.

Trong đơn, cũng có xác nhận ký tên, đóng dấu của ông Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng Trường tiểu học An Lợi chấp thuận cho thầy L.T.N.S nghỉ việc theo nguyện vọng ký ngày 10/10.

Đồng thời, hiệu trưởng đề nghị kế toán liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chế độ chính sách cho thầy L.T.N.S.

Trả lời trên VTC News về sự việc, chiều 11/10, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết phòng GD&ĐT chưa nhận được đơn xin nghỉ việc của ông S..

"Tuy nhiên với lý do xin nghỉ việc như vậy mà Ban Giám hiệu trường Tiểu học An Lợi giải quyết cho giáo viên nghỉ việc là không phù hợp. Trước mắt chúng tôi sẽ chỉ đạo cho rút lại ngay đơn xin nghỉ việc của giáo viên S.. Sau đó, nếu giáo viên này muốn xin nghỉ việc thì nhà trường có thể giải quyết với lý do chính đáng, phù hợp hơn”, ông Toàn nói.

Trước đó, trả lời trên Dân Trí vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng trường tiểu học An Lợi xác nhận có sự việc xảy ra tại trường như lá đơn thể hiện.

Ông Nguyễn Thành Tùng chia sẻ, lá đơn này đọc vào đúng là rất phản cảm nhưng sự việc nào cũng cần có đầu có đuôi, cần được thông tin một cách rõ ràng. Lá đơn đề nghị nghỉ việc của thầy L.T.N.S. chưa thể hiện rõ sự việc, lý do xin nghỉ.

Theo thông tin nhà trường nắm, gia đình thầy L.T.N.S. chuẩn bị đi Canada, mọi việc đã sắp xếp xong xuôi chỉ chờ ngày bay. Vợ của thầy N.S. cũng là giáo viên, công tác tại một trường khác đã xin nghỉ việc để đi nước ngoài.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vào đầu tháng 9, thầy N.S đã nộp xin nghỉ việc một lần nhưng sau đó chuyển qua học online, do ảnh hưởng của dịch nên thầy S. rút đơn.

Đến ngày 6/10, thầy N.S. gửi lại đơn xin nghỉ việc. Trong lá đơn thầy N.S. đã không nói lý do gia đình chuẩn bị ra nước ngoài.

"Đọc lá đơn tôi cũng rất băn khoăn, thấy ký vào cũng phản cảm nên tôi có trao đổi, hỏi ý kiến thanh tra phòng GD&ĐT huyện Long Thành, họ đồng ý để tôi ký chấp thuận cho thầy N.S nghỉ việc theo nguyện vọng. Nhà trường cũng đang viết giải trình về sự việc theo yêu cầu của phòng GD&ĐT", ông Tùng thông tin.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, trong buổi làm việc ngày 10/10 có đầy đủ các ban ngành, công đoàn, thanh tra nhân dân, thư ký, khối trưởng... để giải quyết hồ sơ nghỉ việc cho thầy L.T.N.S.

Vị hiệu trưởng cũng trao đổi thêm, cơ quan an ninh tỉnh, huyện, Phòng giáo dục, chính quyền địa phương cũng từng nhiều lần làm việc với thầy L.T.N.S liên quan đến những phát ngôn trên mạng xã hội.

Trước khi chuyển về dạy tại trường tiểu học An Lợi cách đây khoảng 10 năm, thầy L.T.N.S công tác tại hai trường khác. Tại hai trường cũ, thầy S. cũng gặp những sự việc không hay với phụ huynh, lãnh đạo nhà trường.

