Xôn xao clip nữ sinh bị tát, đánh tới tấp vào mặt

Chiều 5/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip một nữ sinh bị đánh, tát tới tấp vào mặt. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh được đưa vào căn phòng, tại đây có nhiều người khác. Lúc này, một cô gái đánh, tát tới tấp vào mặt nữ sinh. Nạn nhân chỉ biết ôm mặt chịu trận, van xin nhưng tiếp tục bị đánh.

Clip nữ sinh bị đánh tới tấp vào mặt tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

Mặc dù thời điểm này, trong căn phòng có nhiều người khác, tuy nhiên tất cả đều không can ngăn, thậm chí còn cười đùa một cách dửng dưng khiến cho dự luân hết sức bức xúc.

Nhiều người khi xem đoạn clip đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của cô gái đánh, tát tới tấp vào mặt nữ sinh. Đồng thời, lên án thái độ vô cảm của những người chứng kiến sự việc và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm những người có liên quan.

Qua tìm hiểu, đoạn clip trên được ghi lại tại một nhà dân xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh chỉ dám ôm mặt chịu trận, phía sau có người chứng kiến nhưng không can ngăn

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Đô Lương cho biết: “Tối cùng ngày (5/8), Công an huyện Đô Lương đã mời những người liên quan lên làm việc. Phía gia đình cô gái đánh bạn đã nhận thông tin và hứa sẽ có biện pháp nắn chỉnh, đồng thời muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân”.

