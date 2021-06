Xôn xao clip nghệ sĩ Hoài Linh nhảy "vinahey" cực sung cùng NS Minh Nhí sau khi cách ly xạ trị không lâu?

Trưa ngày 5/6/2021, nghệ sĩ Hoài Linh đăng clip 50 phút lên tiếng nói rõ lý do giải ngân chậm, công khai sao kê 15 tỷ đồng và gửi lời xin lỗi đến bà con miền Trung. Tuy nhiên, sau khi clip lên sóng không lâu, cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Cụ thể trong lời chia sẻ, nam danh hài khẳng định từ ngày 20/10 đã có quãng thời gian cách ly xạ trị 15 ngày.

Thế nhưng mạng xã hội lại truyền tay hình ảnh có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại một sự kiện khai trương vào ngày 24/10/2020. Chính điều này đã khiến cho cộng đồng mạng hoang mang và thắc mắc về sự chân thực trong lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh.

NS Hoài Linh chia sẻ cách ly xạ trị tại nhà 15 ngày từ ngày 20/10

Nhưng cư dân mạng đã truyền tay nhau bức hình NS Hoài Linh xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 24/10

Khi sự việc còn chưa ngã ngũ thì mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh nhảy và "quẩy" cực sung trong một sự kiện đám cưới. Thời điểm này được cho là diễn ra sau khoảng 1 tháng kể từ khi nam danh hài cách ly xạ trị.

Bằng chứng là trên kênh YouTube của nghệ sĩ Trịnh Tú Trung, clip nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện vô cùng tươi tắn và nhảy chung vui cùng các nghệ sĩ đã được đăng tải vào ngày 24/11. Trên một kênh YouTube khác, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc rõ hơn của nghệ sĩ Hoài Linh cũng được cho lên sóng vào ngày 9/12 - thời điểm được cho là diễn ra sau sự kiện đám cưới không lâu.

Your browser does not support the video tag.

Clip nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Minh Nhí cùng "quẩy" cực sung tại một sự kiện đám cưới (Nguồn: Dép lào TV)

Khoảnh khắc nghệ sĩ Hoài Linh nhảy cực sung trong sự kiện đám cưới được cho là diễn ra sau khoảng 1 tháng nam danh hài cách ly xạ trị

Sự kiện đám cưới này còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Minh Nhí

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của nghệ sĩ Hoài Linh cũng được nghệ sĩ Trịnh Tú Trung đăng tải trên kênh YouTube vào ngày 24/11/2020

Một kênh YouTube khác cũng đăng tải khoảnh khắc NS Hoài Linh trong sự kiện vào ngày 9/12/2020

Hiện tại, sau clip chia sẻ dài gần 1 tiếng của nghệ sĩ Hoài Linh, cộng đồng mạng vẫn không ngừng tranh cãi vì hình ảnh của nam danh hài tại buổi khai trương sau đó ít ngày.

Clip: YouTube

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ