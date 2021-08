Xôn xao clip nam thanh niên bị đánh đập, dìm xuống sông đến tử vong ở Nhật Bản

Vào tối 2/8, mạng xã hội đang xôn xao trước những đoạn clip quay cảnh một nam thanh niên bị đánh đập, dìm xuống sông tới tử vong. Đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên áo trắng đang đứng trong tư thế vắt vẻo bên thành lan can của một con sông. Anh đang bị một nam thanh niên túm tóc, đánh tới tấp vào mặt, thậm chí hắn ta còn cố đẩy anh xuống sông.

Một lúc sau, lực lượng cứu hộ tới nơi và cứu nam thanh niên lên bờ. Lúc được đưa lên bờ, nam thanh niên nằm im bất động, dường như không còn dấu hiệu của sự sống.

Theo tờ Kyodo của Nhật Bản, vào khoảng 20h20 phút tối 2/8, cảnh sát thành phố Minami (Osaka, Nhật Bản) nhận được tin báo từ một người phụ nữ đi đường nói rằng “một nam thanh niên đã bị ai đó tấn công bên bờ sông Dotonbori”. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cứu hỏa cùng cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường để giải cứu nam thanh niên.

Tuy nhiên, lúc được đưa lên bờ, anh đã trong trạng thái ngừng tim. Sau đó, nạn nhân được chuyển tới bệnh viện và anh được xác định là đã tử vong.

Cảnh sát trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo cảnh sát, nạn nhân khoảng 20 tuổi. Nạn nhân và các nghi phạm đều là người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch). Có thông tin cho rằng, hai bên đã uống rượu rồi xảy ra xung đột, nạn nhân bị một số nam thanh niên hành hung trước khi đẩy xuống sông.

Hiện cảnh sát đang điều tra mối quan hệ giữa nạn nhân và các nghi phạm, đồng thời xác định danh tính nạn nhân và truy tìm tung tích các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

