Xôn xao clip mẹ bầu bị đạp vào bụng, cấu chảy máu tay trên máy bay vì chen vào chỗ ngồi

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một người phụ nữ đang mang bầu đã bị người ngồi cạnh có hành động hành hung ngay trên máy bay. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, một người phụ nữ mặc váy bầu màu đen đang nói chuyện với nhân viên an ninh sân bay để giải quyết vụ việc bị hành khách ngồi cạnh có hành động hành hung đạp vào bụng dù đang mang thai.

Trong đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ mang bầu còn nói thêm, hành khách ngồi cạnh còn cấu vào tay khiến người này chảy máu khi đang ôm bụng.

Người phụ nữ mang bầu bị hành khách ngồi cạnh hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Hành khách còn lại được nhân viên trên máy bay đưa ra khu vực khác để giải quyết. Ảnh cắt từ clip.

Nguyên nhân của vụ việc được chia sẻ là người phụ nữ mang bầu cùng mẹ đi vào chỗ ngồi ở hàng ghế phía trong nhưng khi đi qua hành khách ngồi ngoài cùng đã không xin nhường đường mà cứ thế chen vào. Hai bên xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại.

Sau đó, người phụ nữ mang bầu xin tiếp viên được đổi chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp đổi chỗ thì hai bên xảy ra xô xát, hành khách ngồi phía bên ngoài đã có hành động đạp vào bụng người phụ nữ mang bầu và cấu vào tay người này đến chảy máu.

Nhân viên anh ninh đưa ra phương án giải quyết cho nữ hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, nhân viên trên chuyến bay đã nói chuyện với cả hai hành khách và đưa ra phương án giải quyết là cả hai sẽ ở lại giải quyết với an ninh sân bay.

Clip: Mẹ bầu bị đạp vào bụng, cấu chảy máu tay trên máy bay.

Hiện đoạn clip vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tác giả: HẠ VŨ

Nguồn tin: Báo Tổ quốc