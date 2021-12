Xôn xao clip gia chủ rắc muối, xua đuổi chủ nợ đi đòi tiền đúng mùng 1

Mới đây, đoạn clip quay lại cảnh đòi nợ tại Lục Nam, Bắc Giang gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo đó, thanh niên này đứng trước cửa ngôi nhà một người phụ nữ, hô to: "Tuấn lừa đảo ơi, ôi con ơi, mùng 1 rồi giả tiền đi con ơi".

Chủ nhà lúc này mới ở trong đi ra, cầm theo một bát muối, vừa rắc vừa xua con nợ: "Tao nói cho, chúng mày biết đừng có đến cửa nhà tao làm loạn nhé". Khi thấy người phụ nữ đuổi, vài thanh niên vẫn kiên nhẫn đứng hô to tên con nợ, vừa cãi: "Cháu đừng ở ngoài đường cô ơi" rồi vài phút sau lên xe máy chạy đi mất.

Mặc dù nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên đoạn clip trên đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook và có nhiều bình luận trái chiều.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc