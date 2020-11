Xôn xao clip cô gái ngày đầu về làm dâu ngồi rửa đống mâm bát đầy ụ, cô dì bên chồng đứng chống nạnh: 'Chưa sạch, rửa lại'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cô dâu ngồi rửa bát, xung quanh là cô dì bên chồng đứng chỉ trỏ (Nguồn: Bảo Minh)

Mới đây, trên nhiều diễn đàn bất ngờ chia sẻ đoạn clip khoảng 20s ghi lại cảnh cô con dâu ngồi bên mâm bát đĩa đầy ụ, hì hục rửa. Xung quanh là các cô dì, được cho là họ hàng bên chồng đang đứng chống tay chỉ trỏ: 'Rửa sạch vào, rửa chưa sạch, rửa lại,...' và những tiếng cười vang lên khanh khách.

Hình ảnh cô dâu hì hục rửa chén bát khi xung quanh là nhiều cô dì đang đứng quan sát, chỉ trỏ.

Cô dâu đang cắm cúi rửa thấy cô dì cười thì cũng bật cười theo. Người quay clip cũng không nhịn được cười. Clip cuối cùng mang màu sắc giải trí, vui vẻ và nhanh chóng nhận về nhiều bình luận của người dùng mạng.

Ai cũng cười tươi vui vẻ...

- Chắc chỉ diễn lại thôi, thấy ai cũng cười toe toét thế kia cơ mà.

- Mọi người chỉ trêu thôi, nhưng phản ánh phần nào công việc của cô dâu ngay ngày cưới đấy. Các ông liệu xem mà tổ chức đám cưới nhé, càng rình ràng càng làm khổ vợ mình.

- Giả sử có tình huống này thật thì các cô các dì cũng nên ngồi xuống để rửa phụ con dâu mới về chứ nhỉ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều cô gái chia sẻ hình ảnh làm dâu với nhiệm vụ rửa bát của mình. Nhìn đống chén bát, ai cũng choáng.

Cỗ bàn xong hết, chị em phụ nữ lại loay hoay với đống mâm bát. Ảnh: Tổng hợp.

Đến đây, nhiều người tự đặt câu hỏi, chuẩn làm dâu bây giờ cứ phải biết rửa bát và phải rửa thật nhiều bát cho cả họ cùng xem?

Tác giả: Na

Nguồn tin: Báo Đất Việt