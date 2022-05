Xôn xao clip bảo vệ KĐT Phú Mỹ Hưng kéo barie chặn đường, bắt 2 tên cướp như phim hành động

Ngày 21/5, Công an phường Tân Phong (quận 7, TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) và Lê Trọng Hiếu (52 tuổi, cùng ngụ quận 7) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, khoảng 17h50 ngày 20/5, Hải và Hiếu rảo quanh nhiều tuyến đường tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Lúc này, các đối tượng thấy anh L.M.N. cầm điện thoại iPhone X đang đi bộ trên đường Phậm Văn Nghị nên áp sát, giật tài sản rồi bỏ chạy.

Thời điểm này, lực lượng bảo vệ Phú Mỹ Hưng đi tuần tra đã phát hiện đã đuổi theo nhưng không kịp, liền báo về trực ban để phối hợp truy bắt.

Qua hệ thống camera, đội bảo vệ đã thấy rõ diễn biến vụ cướp giật và nhận dạng hai đối tượng. Các chốt bảo vệ ở các ngã đường trong khu Phú Mỹ Hưng tham gia tìm kiếm hai đối tượng cướp giật.

Tại chốt bảo vệ gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, 4 bảo vệ đã kéo barie chắn ngang đường, không để 2 kẻ cướp giật tẩu thoát.

Các đối tượng chạy xe máy tốc độ cao đâm vào rào chắn khiến văng xa nhiều mét và ngã xuống đường. Hải bị bảo vệ bắt tại chỗ, Hiếu vùng dậy bỏ chạy thì bị bảo vệ đuổi theo khống chế. 5 bảo vệ chia nhau khống chế từng đối tượng và bàn giao lực lượng chức năng. Bước đầu, 2 đối tượng thừa nhận vụ cướp giật.

Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã bàn giao Hải và Hiếu cùng tang vật cho Công an phường Tân Phong, quận 7, xử lý.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ bắt cướp được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn