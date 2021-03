Xôn xao clip: 10 thanh niên chạy tốc độ cao "thông chốt", đâm trọng thương chiến sĩ CSGT

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày hôm qua (11/3), trên đường 36 thuộc địa bàn thị trấn Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Theo thông tin thì vào thời điểm này, khoảng 10 đối tượng điều khiển và ngồi trên 5 xe máy lưu thông với tốc độ cao, dàn hàng, không đội mũ bảo hiểm trên đoạn đường 36 nên tổ công tác đã hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, không những không chấp hành hiệu lệnh mà những thanh niên này còn cố tình "thông chốt". Trong đó, một đối tượng đã đánh võng đâm trúng chiến sĩ CSGT - Thượng uý Lê Thanh Toàn.

Cú tông khá mạnh khiến Thượng uý Toàn bị thương nặng sau đó đã được đưa đi cấp cứu, còn thanh niên ngã văng xuống đường, bị trầy xước nhẹ.

Theo tờ An toàn giao thông thì các đối tượng liên quan đều từ 16 đến 17 tuổi, thường xuyên tụ tập, dàn hàng điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc