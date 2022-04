Xôn xao chuyện sách giáo khoa mới giá cao gấp 2-3 lần sách hiện hành

Đi kèm sách/vở bài tập in Các đơn vị xuất bản sách giáo khoa đều phát hành đi kèm các loại sách/vở bài tập in. Tuy không nằm trong quy định bắt buộc nhưng từ lâu khi các nhà trường đều áp dụng việc hướng dẫn học sinh học tập dựa trên các sách/vở bài tập in này nên đa số phụ huynh vẫn phải mua. Nếu tính số lượng sách giáo khoa, sách bài tập đủ để học tập theo hướng dẫn của các nhà trường, số tiền của phụ huynh phải chi trả là khá lớn. Chưa công bố giá sách môn ngoại ngữ Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn ngoại ngữ là môn học bắt buộc từ lớp 3 trở lên. Môn ngoại ngữ cũng là môn học có số đầu sách giáo khoa được Bộ GD-ĐT phê duyệt nhiều nhất. Nhưng hiện các đơn vị xuất bản đều chưa công bố giá sách ngoại ngữ. Nhưng theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, có những cuốn sách giáo khoa ngoại ngữ dự kiến giá khoảng trên 100.000 đồng, chưa kể sách bài tập đi kèm. Điều đó có nghĩa mỗi bộ sách giáo khoa mới sẽ phải cộng thêm ít nhất trên dưới 100.000 đồng.