Xét xử vụ Vũ nhôm thâu tóm đất vàng: Bị cáo khai không làm theo chỉ đạo của cấp trên thì không giữ được “ghế” ?!

Sáng nay (03/01), TAND thành phố Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Đà Nẵng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975) bị cách ly trong quá trình thẩm vấn. Vị Chủ tọa cho biết sẽ tiếp tục triệu tập các nhân chứng, người liên quan tới tòa, nếu không được sẽ áp dụng biện pháp dẫn giải.

Người đầu tiên bước lên bục khai báo là bị cáo Phan Xuân Ít (SN 1954) - nguyên Phó chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng được phân công theo dõi mảng đất đai, nhà cửa; giúp các cựu Chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Theo cáo buộc, bị cáo Phan Xuân Ít có chức trách, nhiệm vụ được giao trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo và xử lý những vấn đề trong quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch đất đai…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phan Xuân Ít biết rõ Phan Văn Anh Vũ là người kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố, lợi dụng chính sách của Nhà nước để được mua chỉ định các nhà, đất công sản trái quy định của pháp luật và có mối quan hệ với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian liên tục từ năm 2006 đến 2013, Phan Xuân Ít đã trực tiếp tham mưu, đề xuất, soạn thảo các công văn, quyết định có nội dung trái pháp luật về quản lý công sản và pháp luật về đất đai để Trần Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014) và Nguyễn Ngọc Tuấn cho phép bán 20 nhà, đất công sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Hành vi đồng phạm của Phan Xuân Ít đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước đối với 20 nhà, đất công sản là hơn 2.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phan Xuân Ít còn giúp sức tích cực cho Trần Văn Minh trong việc chuyển giao quyền sử dụng đất tại các Dự án cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan công an khởi tố điều tra là hơn 6.300 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Phan Xuân Ít khai: “Chỉ Chủ tịch UBND mới có quyền quyết định các chủ trương giao nhà đất cũng như giá chuyển nhượng, bản thân bị cáo chỉ soạn thảo các văn bản theo chủ trương”.

Cựu Chủ tịch Trần Văn Minh

“Bị cáo có quan hệ với Phan Văn Anh Vũ không, Vũ có quan hệ với ai ở ủy ban?” – Chủ tọa đặt câu hỏi. Bị cáo Ít trả lời: “Tôi không có quan hệ với Vũ. Chỉ biết Vũ có mối quan hệ với ủy ban, quan hệ với Bí thư, Chủ tịch HĐND cũ đã mất và sau có quan hệ với anh Trần Văn Minh”.

Phan Xuân Ít cũng khẳng định bản thân không hưởng lợi khi giúp Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản. Bị cáo phân trần: “Khi đã có chủ trương chỉ đạo, bản thân bị cáo phải chấp hành, nếu không làm thì trái”.

Tiếp đến, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952) - nguyên GĐ Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng thừa nhận có sai phạm khi bán 2 nhà đất cho Phan Văn Anh Vũ với lý do Vũ vì có người giới thiệu.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Công Lang (SN 1954) - nguyên GĐ Cty Quản lý nhà Đà Nẵng cũng thừa nhận đã thực hiện các hành vi như cáo trạng truy tố và khẳng định không hưởng lợi cá nhân, được tiền sẽ chuyển về ngân sách.

Bị cáo này khai không biết Vũ đứng sau các thương vụ chuyển nhượng vì các đơn vị nhận chuyển nhượng nhà, đất công sản đều đứng tên công ty.

Bị truy tố vì giúp Vũ “nhôm” thâu tóm 21 nhà đất, gây thiệt hại 2.253 tỷ đồng, bị cáo Lang cho rằng thực hiện hành vi theo chỉ đạo của cấp trên. Đơn cử tại nhà đất số 22 Cô Giang, UBND TP Đà Nẵng cho bán đấu giá, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng chỉ có vợ Phan Văn Anh Vũ nộp hồ sơ nên bị cáo đồng ý bán luôn.

“Cáo trạng truy tố tôi đúng nhưng quá nặng vì tôi chỉ là cấp dưới... Thành phố giao tôi phải làm, nếu không chắc tôi cũng không tồn tại được ở cái ghế đó”, bị cáo Lang khai.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin