Xe máy tông đuôi container, 1 người chết trên đường đi đám tang về

Theo đó, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông chạy xe máy không đội nón bảo hiểm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Tân Vạn đi Mỹ Phước.

Khi đến đoạn qua khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tông vào đuôi xe container đang đậu ở sát lề đường bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh làm người đàn ông đập đầu vào phần rơ-moóc rồi ngã xuống đường chết tại chỗ, còn chiếc xe máy bể nát.

Nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt phối hợp cùng Công an TP.Dĩ An khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu tài xế container khai nhận vừa đậu xe vào quán ăn khuya, gọi tô bún chưa kịp ăn thì nghe tiếng động mạnh bên ngoài, chạy ra xem thì thấy vụ việc.

Còn nạn nhân tên Nguyễn Văn V (62 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Thủ Đức), đi đám ma về, đã có nhậu, nghi vấn đi nhầm đường.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn