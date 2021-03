Xe máy tốc độ cao tông xe máy sang đường, hai người bị thương nặng

Hiện trường vụ TNGT

Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận: Khoảng 22h ngày 17/3, tại Km 125+300 QL18, thuộc phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS 26D1-338.4x, do anh Thào A N. (SN 1997, trú tại Khu 3, Hà Lầm, TP Hạ Long) điều khiển hướng Hạ Long - Hà Nội; phía sau chở Vừ Lý L. (ở cùng địa chỉ) và xe máy BKS 14H5-5.46x do ông Lê Đình M. (SN 1963, trú tại Khu 4, Cao Thắng, TP Hạ Long) điều khiển, phía sau chở người phụ nữ tên Th. đi hướng cùng chiều sang đường.

Cú va quệt mạnh khiến 2 xe và người đi trên xe ngã văng ra đường. Hai người đi trên xe 14H5-5.46x bị thương nặng, được người dân địa phương kịp thời đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, 2 xe mô tô hư hỏng nặng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT số 2 đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT trên là bởi nam thanh niên Thào A N. điều khiển xe mô tô đi quá nhanh, nên không kịp xử lý.

