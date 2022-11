Xe máy 'tàng hình' khi vừa dắt ra khỏi cổng, nguyên nhân đến từ thói quen mà nhiều người mắc phải

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, sau khi dắt chiếc xe máy tay ga đắt tiền ra khỏi cổng, người phụ nữ quay vào bên trong khóa cửa. Có vẻ do chủ quan, người phụ nữ đã không khóa xe máy cẩn thận.

Cùng lúc, một nam thanh niên đi bộ đến, vẻ ngoài rất thong thả. Thấy xe máy vẫn mở khóa, nam thanh niên liền ngồi lên chiếc xe máy này đi phóng ga rời đi.

Phát hiện sự việc, người phụ nữ níu lấy đuôi xe, tuy nhiên, nam thanh niên đã mau chóng rồ ga rời đi. Người phụ nữ ngã xuống đường, bất lực nhìn chiếc xe máy bị mất trong tích tắc.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động trộm cắp táo tợn của nam thanh niên.

Bên cạnh đó, qua sự việc này cũng là lời nhắc nhở đến mọi người, không nên chủ quan trong mọi tình huống, xe máy luôn phải khóa cẩn thận, rút chìa khóa nếu chủ nhân không ở bên cạnh, tránh đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn