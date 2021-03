Xe khách đình công, Sở GTVT Nghệ An điều nhiều xe buýt đi chuyển tải khách

Các hành khách vội vã lên xe buýt tăng cường

Liên quan đến vụ việc hơn 30 nhà xe chạy tuyến Vinh - miền Tây Nghệ An (lộ trình Vinh - QL7 - Tương Dương, Kỳ Sơn) đình công, sáng 5/3, Sở GTVT Nghệ An đã điều nhiều xe buýt lên khu vực Kỳ Sơn để giải tỏa hành khách bị "mắc kẹt" do không có xe khách hoạt động.

Lúc 8h sáng cùng ngày (5/3), PV Báo Giao thông ghi nhận 1 xe buýt chạy tuyến Con Cuông - Vinh đã có mặt tại khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Ngay khi thấy xe buýt, rất nhiều hành khách đã vội vàng lên xe.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Ven Văn Tùng (trú ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) cho biết: Ngày hôm qua có việc phải đi Vinh gấp, tôi ra thị trấn Mường Xén đón xe từ chiều nhưng không thấy xe nào hoạt động. Chờ mãi tối đen vẫn không thấy xe nào, vì từ thị trấn vào xã phải chạy xe máy hơn 2 tiếng đồng hồ, đi đường rừng nên đành phải xin ở nhờ nhà trọ của các em học sinh. Sáng nay, tôi cũng ra đường rất sớm nhưng vẫn không thấy xe khách nào chạy. Sau đó đó thấy xe buýt lên tăng cường nên tôi vội vàng lên xe.

Những hành khách đầu tiên được xe buýt tăng cường chuyển tải khách.

Cũng đã lựa chọn cho mình một chỗ ngồi, một chiến sĩ bộ đội lo lắng: Tôi đi lính ở Thủ đô Hà Nội được về phép, hôm nay là hạn phải có mặt ở đơn vị nhưng vẫn đang ở đây.

"Từ chiều hôm qua tôi đã ra thị trấn Mường Xén bắt xe để đi Hà Nội nhưng chờ mãi vẫn không có xe. Hôm nay ra chắc chắn là bị đơn vị lập biên bản vì có mặt chậm so với quy định", chiến sĩ lo lắng.

Tài xế xe buýt Hoàng Lê Huy cho biết, bình thường anh chạy xe buýt tuyến Vinh - Con Cuông. Sáng sớm hôm nay nhận được lệnh tăng cường lên Kỳ Sơn nên đã có mặt tại thị trấn Mường Xén lúc 7h sáng. Xe sẽ xuất phát về Vinh vào lúc hơn 8h sáng, giá vé dự kiến 120 nghìn đồng/khách, chắc là bằng hoặc thấp hơn vé xe tuyến cố định. Trong khi một số người đi xe cá nhân mời gọi đi chung xe về Diễn Châu (cách Vinh 40km) với giá 200 nghìn đồng/khách.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng vận tải Sở GTVT Nghệ An thông tin: Từ 4h sáng nay, theo lệnh của Giám đốc Sở, Sở đã điều động một xe buýt đầu tiên của Hãng Khanh Quỳnh lên Kỳ Sơn để chuyển tải, giải tỏa hành khách đang mắc kẹt do các nhà xe tuyến cố định đình công 2 ngày nay. Sở cũng yêu cầu mỗi hãng buýt trên địa bàn điều 1 xe lên đảm bảo tần suất hoạt động 1 tiếng 1 chuyến để chở hành khách về Vinh và ngược lại.

"Các xe sẽ hoạt động cho tới khi có lệnh mới. Cũng trong sáng nay trực tiếp Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền sẽ đối thoại với các nhà xe" - ông Hùng thông tin thêm.

