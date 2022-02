Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 30 giây ghi lại hành động đáng lên án của một ô tô bán tải. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng hút sự quan tâm, bình luận từ số đông. Đa số đều không khỏi ngán ngẩm với hành động của tài xế.

Xe bán tải ngang nhiên tông nát hàng rào chắn, thái độ của tài xế khiến dân tình phẫn nộ.

Trong đoạn clip, không rõ vì lý do gì mà xe bán tải lại húc đổ rào chắn giữa 2 làn đường. Tấm rào sắt bị nghiền cong dưới bánh của chiếc xe bán tải trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Sau khi "vượt rào", chiếc xe này dừng chắn ngang giữa đường. Tài xế bước xuống ngó nghiêng xung quanh rồi lại lên xe, đánh lái rời đi.

Tác giả: Hoàng Huyền

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc