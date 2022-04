Xác minh vụ nam thanh niên tấn công nữ chủ shop quần áo giữa ban ngày

Your browser does not support the video tag.

Ngày 15/4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 1 phút 6 giây có tiêu đề: “Các bạn nữ bán hàng 1 mình hết sức cảnh giác thanh niên có biểu hiện không bình thường, tấn công TD chị gái đang bán hàng”.

Theo đoạn clip ghi lại, một nam thanh niên bước vào cửa hàng bán quần áo phụ nữ. Sau khi quan sát không thấy người, kẻ này bất ngờ lao đến khống chế nữ chủ quán. Do bất ngờ nên nạn nhân bị ngã xuống sàn.

Nạn nhân quá sợ hãi nên đã kêu lên và chống cự quyết liệt. Tuy nhiên nam thanh niên vẫn không buông tha mà tiếp tục tiến đến thực hiện hành vi vũ lực. Sự việc được xác định là tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã thu hút rất đông người bình luận, mọi người rất lo lắng cho nữ chủ shop khi bị tấn công bất ngờ như vậy, cũng như tình trạng của nạn nhân sau sự việc xảy ra.

Trao đổi về vụ việc, chị N.L., nạn nhân cho biết, sự việc trên xảy ra 6 ngày trước, tại shop quần áo của gia đình chị. “Thời điểm đó buổi trưa nên không có ai, đối tượng đi vào rồi bất ngờ lao đến bóp cổ tôi. Do quá lo sợ nên tôi chống cự lại”, chị L. kể.

Sau đó, chị L. đạp vào hạ bộ của nam thanh niên này, khi đối tượng vừa thả tay thì chị lập tức chạy ra khỏi quán và hô hoán mọi người. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã lập tức chạy đến ứng cứu, bắt giữ đối tượng trên.

“Đối tượng này tâm thần nên khi làm việc với cơ quan công an không nói lý do vì sao làm thế. Gia đình họ cũng đã xin lỗi, cam kết trông coi đối tượng cẩn thận. Vì vậy gia đình em không làm đơn tố cáo”, chị L. kể.

Được biết, chị L. quê ở TP.Hải Phòng, lấy chồng về xã Trung Phúc Cường. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy.

Trao đổi thêm vụ việc, ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch xã Trung Phúc Cường xác nhận: “Có sự việc như vậy xảy ra trên địa bàn. Đối tượng là người bị thiểu năng trí tuệ. May mắn là không xảy ra sự việc gì cả. Do gia đình nạn nhân cũng đã chấp nhận lời xin lỗi nên chúng tôi bàn giao đối tượng cho gia đình quản lý”.

Mặc dù vậy, Chủ tịch xã Trung Phúc Cường cũng cho rằng hành vi của đối tượng là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý đối với các đối tượng tâm thần, có vấn đề về tâm lý trên địa bàn.

