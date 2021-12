Xác minh thông tin một công nhân mỏ đá tử vong

Cơ quan Công an đang làm rõ nguyên nhân một công nhân làm việc tại mỏ đá Hòn Tìn, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn tử vong.

Sáng ngày 15/12, thông tin từ ông Nguyễn Long An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện xã đang chỉ đạo công an kiểm tra, xác minh thông tin về vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong tại mỏ đá Hòn Tìn.

Theo thông tin chúng tôi có được, vào khoảng 11h30 trưa ngày 14/12, khi đang làm việc trên núi đá cùng một công nhân khác. Anh Lê Tiến Đ. (50 tuổi) trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, không may bị rơi xuống đất. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Trường Phước, nơi xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi vừa nhận được thông tin sáng nay, trong khi đó vụ việc xảy ra vào trưa hôm qua. Nạn nhân là người nhà của chủ mỏ. Công an cũng đang làm rõ, việc vì sao có người tử vong trên địa bàn nhưng chủ mỏ không thông báo cho chính quyền địa phương”, ông An cho biết thêm.

Sáng ngày 15/12 sau khi hoàn tất các thủ tục, nạn nhân được gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, mỏ đá xây dựng Hòn Tín thuộc Công ty TNHH Trường Phước quản lý, hoạt động nhiều tháng nay.

Trong khi đó, một lãnh đạo công an xã Nghĩa Trung cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an xã đang cử cán bộ xuống kiểm tra, xác minh. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết