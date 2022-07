Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe khách đâm vào xe bồn tại Nghệ An

Lực lượng chức năng huy động xe chuyên dụng để kéo xe khách, giải phóng hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông sau vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn, cơ quan chức năng cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, không có vết phanh theo hướng xe khách di chuyển; đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thẳng, đèn đường sáng, tầm nhìn không bị che khuất. Cùng với việc lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe của xe khách khi điều khiển thiếu chú ý quan sát nên đã đâm tự do vào xe bồn đang dừng, đỗ phía sát lề bên phải đường (có bật đèn cảnh báo, có đặt vật cảnh báo phía đuôi xe).

Sau vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các lực lượng liên quan tập trung điều tra nguyên nhân, giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 19/7, xe khách mang biển kiểm soát 29B - 606.79 chạy trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Vinh, khi đi đến địa phận phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ đâm vào xe bồn mang biển kiểm soát 37C - 105.11, chở xi măng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách có 19 hành khách và một lái xe.

Vụ tai nạn khiến lái xe khách tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin, 17 hành khách trên xe bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: TTXVN