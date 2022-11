Xác định người đạp liên tiếp vào đầu phụ nữ giữa đường

Sáng 12/11, lãnh đạo UBND xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã xác định người hành hung một phụ nữ trên địa bàn là ông H.Q.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân là chị T.T.H. (người địa phương), cả 2 người có họ hàng với nhau.

Về nguyên nhân, lãnh đạo UBND xã Suối Cát cho biết bước đầu xác định sự vụ xuất phát từ việc anh T. đi ôtô của chị H. và va quệt vào cổng ra vào làm bể kính chiếu hậu, vỡ kính chắn gió.

Chị H. Sau đó đuổi theo chửi mắng anh T. Khi đến thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, anh T. đã đánh chị H. như clip lan truyền trên mạng xã hội.

“Chị H. không bị thương tích nghiêm trọng. Sau khi làm việc với công an xã cả 2 đã tự nguyện hòa giải”, lãnh đạo xã Suối Cát thông tin.

Người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu một phụ nữ Sự việc được cho diễn ra ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Người đàn ông dùng chân đạp liên tiếp vào đầu một phụ nữ trong khi nạn nhân chỉ biết giơ 2 tay lên chống đỡ.

Tác giả: Xuân Hoát

Nguồn tin: zingnews.vn