Xã lấy nước vào ruộng, 350 học sinh mầm non phải nghỉ học vì trường ngập

Khu vực sân Trường Mầm non Hưng Trung bị ngập nước sáng nay 6/4 (Ảnh phụ huynh cung cấp).

Sáng 6/4, phụ huynh của gần 350 em học sinh Trường Mầm non xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bất ngờ nhận được thông báo cho nghỉ học. Lý do trường bị ngập nước khoảng 5-7cm…

Phản ánh tới Dân trí về việc các cháu được nghỉ học "bất đắc dĩ" vì trường ngập nước, nhiều phụ huynh cho biết, khi chúng tôi chở con đến trường thì thấy nước ngập băng sân trường, cuối cùng phải chở cháu về nhà, lỡ bao nhiêu việc...

Nước ngập do hệ thống bơm nước thủy lợi của xã Hưng Trung gây ra. Ảnh phụ huynh cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí cô Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Trung cho biết, sự việc trên là do sự cố nước kênh thủy lợi trên địa bàn khi bơm đã tràn vào, gây ngập sân trường.

"Nước tràn vào trường từ chiều hôm qua, nhưng sáng nay (6/4), thì vào nhiều hơn (sân trường ngập khoảng hơn 5cm), nên nhà trường buộc phải cho các cháu nghỉ học để khắc phục. Khi nào nước rút hết, nhà trường sẽ thông báo cho các cháu đi học trở lại", cô Lan Anh nói.

Cũng theo cô Lan Anh, nhà trường đã thông báo với xã và họ cũng đã có động thái xử lý, nên nước cũng đã rút một phần. "Cứ mỗi lần họ bơm nước thì nhà trường lại bị ngập, chúng tôi mong các cấp quan tâm hơn vấn đề này, để tránh những sự cố trường lại bị ngập như hôm nay" - cô Lan nói.

Nước ngập sân Trường Mầm non Hưng Trung đã buộc gần 350 học sinh tại đây phải nghỉ học (Ảnh phụ huynh cung cấp).

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên xác nhận có sự cố trên và đã chỉ đạo hợp tác xã (HTX) xử lý, trong thời gian sớm nhất và không để xảy ra trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí