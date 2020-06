Xã bán đất trái thẩm quyền, thu tiền dưới hình thức "tự nguyện xây dựng quê hương”

Xã tự lập hội đồng đấu giá bán đất trái thẩm quyền

Vừa qua Toà soạn Pháp luật Plus nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An phản ánh về thực trạng hàng chục hộ dân chưa thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì lỡ mua phải đất do UBND xã bán trái thẩm quyền. Vụ việc kéo dài suốt nhiều năm qua, đẩy người dân vào tình trạng khốn khổ, trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân.

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Sơn gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1959, trú tại xóm 4, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn), vào năm 2007 qua hệ thống loa truyền thanh của xã ông biết được thông tin UBND xã có thành lập hội đồng đấu giá để bán lô đất rộng 725m2 cạnh nhà trẻ xóm 7 cũ. Vì có nhu cầu mua đất để sau này cho con cái ra ở riêng nên ông đến UBND xã tham gia đấu giá.

“Khi đó có hội đồng đấu giá đầy đủ với các lãnh đạo của UBND xã, nhiều người ở các địa phương khác cũng đến tham gia đấu giá. Đấu giá cũng rất căng thẳng, từ mức khởi điểm là 43 triệu, tôi phải đấu lên 55 triệu 600 ngàn đồng mới mua được. Tôi cứ nghĩ hội đồng đấu giá có đầy đủ lãnh đạo xã là đúng pháp luật rồi nên tin tưởng mua, đất đai tôi cũng chia cho các con làm nhà ở. Sau này khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi mới biết xã bán như thế là trái thẩm quyền, nên tôi lỡ mua đất rồi cũng không làm được giấy tờ”, ông Chính trình bày.

Lô đất mà ông Sơn mua đấu giá từ năm 2007, đến nay ông đã chia cho các con làm nhà ở nhưng vẫn chưa thể làm được bìa đỏ.

Ngay sau khi trúng đấu giá lô đất ông Sơn chạy vạy vay mượn tiền để đến UBND xã Nam Thái nộp tiền, trong phiếu thu cũng ghi rõ “Nộp tiền tiền quy hoạch đất ở nhà trẻ xóm 7” với con dấu đỏ chót của UBND xã. Cầm phiếu thu trên tay ông cũng rất tin tưởng địa phương và các vị lãnh đạo xã thời điểm đó, nào ngờ sau này đến khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp rất nhiều “trục trặc”, tìm hiểu ra ông mới biết địa phương đã bán trái thẩm quyền.

Cùng thời điểm năm 2007 một lô đất liền kề tại nhà trẻ xóm 5 cũ cùng được UBND xã Nam Thái bán cho theo hình thức đấu giá tương tự. Người “may mắn” trúng đấu giá là ông Trần Văn Tú.

Nông dân “Tự nguyện đóng góp xây dựng quê hương” hàng chục triệu đồng

Qúa trình tìm hiểu, phóng viên nhận thấy UBND xã Nam Thái còn đứng ra bán hàng loạt lô đất cho dân vào năm 2014. Thậm chí, những người dân khi mua đất, nộp hàng chục triệu đồng cho UBND xã nhưng trong các phiếu thu lý do nộp tiền lại được các vị cán bộ xã ghi là “Tiền đóng góp tự nguyện xây dựng quê hương”.

Nhà trẻ xóm 6 và khu đất rộng nằm sát mặt đường được UBND xã thanh lý cho dân vào năm 2014.

Những nông dân, quanh năm còng lưng ngoài đồng với ít sào ruộng khoán, chắt bóp chi tiêu hàng ngày, tằn tiện tiết kiệm lại “Tự nguyện đóng góp xây dựng quê hương” hàng chục triệu đồng.

Cụ thể vào năm 2014, UBND xã Nam Thái tiếp tục bán 12 lô đất dọc theo trục đường từ từ xóm 4 đến UBND xã Nam Thái thu của dân hơn 600.000.000 đồng nhưng không xin ý kiến UBND huyện, tỉnh. Trong các phiếu thu, bi hài hơn khi UBND xã Nam Thái lại ghi rõ lý do nộp tiền là “Tiền đóng góp tự nguyện xây dựng quê hương”. Giờ đây khi những hộ dân này ôm hồ sơ đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện “vướng” như trường hợp ông Sơn.

Phiếu thu của ông Nguyễn Văn Sơn khi nộp tiền tại UBND xã Nam Thái.

Thậm chí, năm 2014 UBND xã còn ngang nhiên thanh lý cả nhà trẻ xóm 6 và toàn bộ diện tích đất tại đây với số tiền 180 triệu đồng. Trong phiếu thu cũng ghi rõ “Lý do nộp tiền thanh lý tài sản nhà trẻ xóm 6 + đất”. Những tưởng mua được khu đất rộng rãi, đẹp nhưng người dân cũng khốn khổ khi không làm được giấy tờ.

Nhiều năm trôi qua ông Sơn cùng các hộ dân nơi đây ôm hồ sơ đi khắp nơi vẫn không thể hoàn thành thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính quyền xã Nam Thái thì “khất” dân hết lần này đến lượt khác.

Một hộ dân "đóng góp tự nguyện xây dựng quê hương" đến hơn 40 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Long – Phó Chủ tịch xã Nam Thái cùng thừa nhận việc xã bán đất như trên là sai. Trong đó vào năm 2014, không phải xã đấu giá đất, lý do thu tiền của các hộ dân là là vì người dân đã làm ở đây lâu rồi nên xã thu tiền để cấp đất. Việc xã thu hàng chục triệu đồng của dân nhưng lại ghi “Tiền đóng góp tự nguyện xây dựng quê hương” ông Long trả lời là không rõ.

Cũng theo ông Long, khi dân có ý kiến xã cũng đã mời những hộ dân này lên làm việc. Hiện tại vụ việc đang được thanh tra huyện Nam Đàn làm rõ, khi có kết luận, xử lý cán bộ sẽ tiến hành cấp đất cho dân.

Nhiều hộ dân có đất nằm dọc theo tuyến đường mới được hoàn thành dù đã "tự nguyện đóng góp xây dựng quê hương" hàng chục triệu đồng nhưng vẫn chưa thể hoàn thành các thủ tục về đất.

Cũng theo đơn tố cáo của người dân, đây không phải là lần đầu Thanh tra huyện Nam Đàn vào cuộc làm rõ sự việc. Trước đó vào năm 2016, đoàn thanh tra huyện Nam Đàn cũng đã từng làm việc tại xã Nam Thái liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài chính từ năm 2013 – 2016, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì những sai phạm nổi cộm như trên vận “qua mắt” được đoàn thanh tra, nhưng cán bộ trong hội đồng đấu giá, ký các phiếu thu tiền của dân vẫn yên vị.

Những hộ dân nơi đây mong muốn đoàn thanh tra khẩn trương làm rõ những nội dung trên, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhân dân.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus