WHO công bố tổng số người chết mới nhất vì Covid-19

WHO ước tính đại dịch Covid-19 đã gây ra cái chết của gần 15 triệu người trên thế giới, nhiều hơn 13% so với dự kiến ​trong vòng 2 năm.

WHO tin rằng nhiều quốc gia chưa thống kê được số người chết vì Covid-19 bởi chỉ có 5,4 triệu ca tử vong được báo cáo cho đến nay.

Ở Ấn Độ, WHO cho hay có 4,7 triệu ca tử vong do Covid-19 - gấp 10 lần số liệu chính thức - và quốc gia này chiếm gần 1/3 số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu.

Cùng với Ấn Độ, các quốc gia có tổng số ca tử vong do Covid-19 vượt mức cao nhất bao gồm Nga, Indonesia, Mỹ, Brazil, Mexico và Peru, theo số liệu của WHO.

Đài BBC dẫn thống kê của WHO cho thấy các quốc gia có tỉ lệ tử vong ở mức thấp bao gồm Trung Quốc, Úc, Nhật Bản và Na Uy. Trong đó, Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách "không Covid-19", còn Úc áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập lãnh thổ mình.

Đáng chú ý, các quốc gia ở châu Phi có rất ít dữ liệu về số ca tử vong Covid-19, cụ thể là không có số liệu thống kê đáng tin cậy đối với 41/54 quốc gia ở châu lục này.

GS Jon Wakefield đến từ Trường ĐH Washington (Mỹ) nói với đài BBC: "Chúng ta cần các hệ thống thu thập dữ liệu tốt hơn. Chúng ta cũng cần đầu tư vào hệ thống đăng ký của các quốc gia để có thể nhận được dữ liệu chính xác và kịp thời".

Phương pháp mà WHO sử dụng được gọi là "số ca tử vong vượt mức" - tức là thống kê số người chết nhiều hơn bình thường so với dự kiến ​​dựa trên tỉ lệ tử vong trong cùng một khu vực trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thống kê này tính đến cả những trường hợp tử vong không trực tiếp do Covid-19 mà thay vào đó là do tác động của nó, chẳng hạn như bệnh nhân không thể tới bệnh viện để điều trị.

Nói về quy mô của những con số kể trên, TS Samira Asma, làm việc cho bộ phận dữ liệu của WHO, nói: "Đó là một thảm kịch, một con số đáng kinh ngạc và điều quan trọng là chúng ta phải vinh danh những sinh mạng đã mất, đồng thời quy trách nhiệm cho các nhà hoạch định chính sách. Nếu không tính số người chết, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội chuẩn bị tốt hơn cho lần sau".

Trong khi đó, Reuters ngày 5-5 dẫn một nghiên cứu lớn ở Mỹ cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV2 về bản chất cũng nghiêm trọng như các biến thể trước đó. Phát hiện này không giống như các giả định được đưa ra trong các nghiên cứu trước đây rằng nó dễ lây nhiễm hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn.

Bốn nhà khoa học thực hiện nghiên cứu dựa trên hồ sơ của 130.000 bệnh nhân Covid-19 cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng rủi ro nhập viện và tử vong gần như giống nhau giữa các thời kỳ".

